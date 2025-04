Hegedüs Éva: Minden várakozásunkat felülmúlja a Gránit Bank, amióta a tőzsdén vagyunk

Kifejezetten elégedett a Gránit Bank eddigi tőzsdei teljesítményével Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató, akit a frissen megjelent, a menedzsment terveit is felülmúló 2024-es pénzügyi eredmények mellett a vámháború magyar bankszektorra gyakorolt hatásairól, a bankszámlaköltségek körüli mizériáról és az 5%-os lakáshitelről is kérdeztünk. Hegedüs Évát a Portfolio május 22-ei Hitelezés 2025 konferenciáján is hallhatja a közönség a bankvezérek panelbeszélgetésében, érdemes regisztrálni a rendezvényre.

Tegnap tették közzé a Gránit Bank történetének első tőzsdei gyorsjelentését. Milyennek ítéli meg tavalyi pénzügyi eredményeiket?

Kiválónak. A bank 2024-ben tovább folytatta a hosszú távú stratégiájának megfelelő banképítési folyamatot, bővítette tevékenységi körét a befektetési szolgáltatástól kezdve a lízing üzletágig, számos új innovációt vezetett be, sok díjban részesült, megkezdte határon átnyúló szolgáltatását és végül, de nem utolsósorban az elmúlt 25 év legnagyobb méretű IPO keretében megvalósult tőke bevonásával nyílt részvénytársasággá vált a Budapesti Értéktőzsdére való bevezetéssel. Minden üzleti szegmensben a szektor átlagához képest lényegesen magasabb növekedést ért el, és minden tervezett pénzügyi mutatót túlteljesített. Egyedi szinten csaknem 1600 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zártuk az évet, ami 25,4%-os növekedést jelent egy év alatt a bankszektor 7,2%-ával szemben. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2010-től 2024 december végéig a bank mérlegfőösszege több, mint 229-szeresére növekedett. Konszolidált szinten a bankcsoport mérlegfőösszege 1673 milliárd forint, ami 27,4%-kal magasabb a megelőző évhez képest. A vállalati üzletág hitel-, és betétállománya a múlt évben 12,8% és 25%-kal bővült, míg a hitelintézeti szektor növekedése ugyanebben az időszakban 4,3%, illetve 6,1%-ot tett ki. A bank lakossági üzletágának hitelállománya 24,1%-kal, betétállománya pedig 43%-kal lett magasabb, a hitelintézeti szektor 9,8%, illetve 11,3%-os növekedéséhez képest, és

minden negyedik lakossági bankszámlát a Gránit Banknál nyitottak. A bank költséghatékonysági előnye továbbra is jelentős a versenytársakhoz képest,

az extra adók nélkül korrigált működési költség/mérlegfőösszeg mutató 0,89% a bankszektor 1,8%-os értékéhez képest. A hitelportfólió minőségét tükröző NPL-ráta pedig mindössze 0,2% volt december végén a Gránit Banknál, szemben a szektor 2,4%-os értékével.

Ezek az eredmények és növekedési mutatók valóban attraktívak, viszont a Gránit Bank nyeresége és tőkearányos megtérülése (ROE) alacsonyabb volt 2023-hoz képest. Mi az oka ennek?

A bank és a bankcsoport 2024-es adózott eredmény tervét több mint 20%-kal túlteljesítette. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a tőzsdei bevezetés során a stratégiai pálya figyelembevételével tettünk 2028-ra és 2033-ra eredmény előrejelzést, amelynek alapján a 2024 évi üzleti tervben előírt eredménytervet a bank 37%-kal túlteljesítette. A 2023-as évhez képesti eredményt jelentős mértékben befolyásolta a kamat- és hozamkörnyezet csökkenése. A bank erősségének számító, kifejezetten konzervatív likviditási politika fontos alapvetése, hogy az összes betét alig több, mint 60%-át fordítjuk eszközök finanszírozására, miközben a bankszektorban ez az arány 100% volt a múlt év december végén. A stabilan magas likviditási szint fenntartásának az az ára, hogy a beáramló betétek jelentős részét nem hitelként helyezzük ki, hanem a Magyar Nemzeti Banknál tartjuk, emellett jelentős állampapír állománnyal is rendelkezik a bank. Az ez után kapott kamatbevétel a kamatlábak jelentős csökkenése következtében 2024-ben már jóval alacsonyabb volt, mint 2023-ban.

A tőkearányos megtérülést pedig a saját tőke, több, mint 80%-os növekedése befolyásolta. A 30 milliárdos MRP-tőkeemelés és a tőzsdei kibocsátás keretében megvalósított 17,7 milliárdos tőkenövekmény a múlt év utolsó negyedévében történt. Ez a közel 50 milliárdos többlettőke természetesen még nem tudott profitot termelni a múlt évben. A magas likviditás és tőke fenntartására vonatkozó döntéseit a bank hosszú távú profitabilitásának növelése érdekében hozta meg, de így is 23%-os tőkearányos megtérülést értünk el konszolidált szinten a bankszektor 19,7%-ával szemben. Szeretném kiemelni, hogy amennyiben a 2022-24-es három üzleti évet elemezzük, akkor konszolidált szinten az adózott eredmény éves átlagban 33,7%-kal nőtt.

A pénzügyi eredményeken túl számos projektünk is sikerrel zárult, többek között: a De Lage Landen lízingcégek integrációját lezártuk. Megkezdtük a határon átnyúló terjeszkedést, első állomásként Romániában, amelynek a számai elégedettségre adnak okot. A daily bankingen túl múlt év decembere óta a befektetések széles palettája, köztük befektetési jegyek is elérhetők a mobilbanki alkalmazásunkban, és stílszerűen a digitálisan működő Gránit Bank részvényjegyzése is megtörténhetett a mobilappon keresztül. Büszkeség számunkra, hogy 2024-ben, az MNB évente elvégzett digitális fejlettségi felmérésében a Gránit Bank érte el a legmagasabb pontszámot a hazai bankok közül, és számos különböző díjat is elnyertünk.

A decemberi tőkeemelés előtt azt jelezték, hogy legkorábban a 2026-os nyereség után fizetnének osztalékot, addig még két év van hátra. Nem változott az elképzelésük?

Egyáltalán nem változott az álláspontunk, de természetesen ez a kérdés a közgyűlés hatásköre. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság is jóváhagyta a management üzleti beszámolóját, és azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a teljes nyereséget forgassuk vissza eredmény tartalékba, így a most már 140 milliárd forintot meghaladó saját tőkéből közel 60 milliárd az elmúlt évtizedben megtermelt és visszaforgatott nyereségből származik. Részvényesként is az az álláspontom, hogy

mindaddig, amíg a bank értéke ilyen attraktívan növekszik, minden részvényes vagyonát gyarapítja az eredmény visszaforgatása.

Három és fél hónapja van a tőzsdén a bank. A 14500 forintos kibocsátási árhoz képest kissé csökkent mára az árfolyam, viszont bekerültek a BUX-ba. Hogy értékeli az első tőzsdei hónapokat?

Kifejezetten elégedett vagyok. A bankot mind P/BV, mind P/E alapon magas értékeltség mellett vezettük be a Budapesti Értéktőzsdére, és

minden előzetes várakozásomat meghaladja, hogy a bevezetést követő három hónap után a Gránit Bank a BUX tagja lett.

A BUX indexbe kerülésnek objektív kritériumai vannak, többek között a forgalom mennyisége és a kapitalizáció a fontosabb driverek. A tőzsde egy olyan piac, amelyet a fundamentumok mellett a globális trendek, napi aktualitások, a tágan értelmezett makrogazdaság, a befektetői várakozások is jelentősen befolyásolnak, és tapasztalhatjuk azt is, hogy a világ korábbi rendje átalakulóban van. Jó hír a befektetőknek, hogy a bank fundamentumai kiválóak. Górcső alá vettük azt is, hogy miként szoktak viselkedni az első 100 napban a tőzsdei részvények a hazai és a nemzetközi piacokon, és azt tudom mondani, hogy a Gránit részvényei derekasan helytállnak. Megjegyzem, a piacra lépést követően január közepéig a kibocsájtási ár fölött volt az árfolyam, majd január közepétől némileg mérséklődött az ár. Beszélgetésünk időpontjában, azaz ma délelőtt az árfolyam a kibocsátási ár közelében van.

17,7 milliárd forintnyi friss tőkét vontak be decemberben. Hogy áll ennek a felhasználása a korábban meghatározott célokra?

A kibocsátási tájékoztatóban jelzett célok alapján a bevont tőke 50%-át vállalati és lakossági hitelezési volumenbővítésre, 35%-ot további üzletfejlesztésre és nemzetközi terjeszkedésre, a fennmaradó 15%-ot pedig mesterséges intelligencia alapú innovációkra fordítjuk. Azt kell, hogy mondjam, mindegyik területen egyformán jól haladunk.

Ami az utóbbit illeti, ősszel jelentették be, hogy megkezdték az agentic AI használatát a jelzáloghitelezésben. Milyen tapasztalatokat szereztek erről?

Az agentic megoldást használó mesterséges intelligencia egy olyan eszköz lehet minden innovatív cég életében, amely az operációs hatékonyságot növeli, a személyre szabott kiszolgálást pedig erősíti. November közepén élesítettük a ”Gránit Guru” névre keresztelt chatbotot, amelyet azóta nemcsak a jelzáloghitelezésben, hanem a munkáshitel és a babaváró hitel esetében is alkalmazunk, és nemcsak az ügyfeleink életét teszi egyszerűbbé, hanem a munkatársaim hatékonyságát is javítja. Az interakciók száma elérte mára a 15 ezret, és jelenleg már egy második fázis tesztelése zajlik, amelynek részleteiről az élesítés időpontjában fogok beszámolni.

A globális gazdasági rendet felforgató vámháború vette kezdetét a világgazdaságban. Ön szerint ez hogyan fog hatni a magyar bankszektorra és benne a Gránit Bankra?

Az új amerikai elnök megválasztása valami egészen mást jelent ahhoz képest, mint amit eddig a világgazdaságról és a nemzetközi együttműködésről gondoltunk. A vámok minket is érintenek, hiszen bár az exportunk kis százaléka irányul csak az USA-ba, közvetett módon, leginkább az autóiparon keresztül a magyar gazdaság teljesítményét is érinteni fogják az intézkedések. Úgy látom, a kormány is azon dolgozik, hogy a negatív hatásokat minimalizálja és keresi a lehetőségeket. Ezt szolgálta többek között Nagy Márton Nemzetgazdasági Miniszter úrnak a kamarai képviselőkkel lezajlott minapi találkozója is. Ugyanakkor nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, a vámintézkedések biztosan nem javítják a magyar gazdaság növekedési kilátásait. A Gránit Bank vezetőjeként az a dolgom, hogy ezeket az adottságokat figyelembe véve segítsem megtalálni a kitörési pontokat, gyors és testreszabott megoldásokat kínáljunk ügyfeleinknek, növeljem a részvényesi értéket, álljunk élen az innovációkban, hiszen elsősorban ez a legfőbb oka a bank hatékonysági előnyének és a leggyorsabb alkalmazkodást hajtsuk végre.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elvárja a bankoktól, hogy önkéntesen csökkentsék bankszámladíjaikat a decemberi szintre. A Gránit Bank hogy áll a kérdéshez?

Hosszú évek óta arra törekszünk, hogy az infláció mértékétől függetlenül az ügyfelek lakossági számlával kapcsolatos költségeit ne emeljük, így idén sem emeltük a díjakat a tavalyi inflációra hivatkozva, nincs tehát teendőnk. A lakossági folyószámlavezetéshez és a fizetési tranzakciókhoz kapcsolódó banki díjakat

a már meglévő számlacsomagjaink esetében az elmúlt 12 évben egyáltalán nem emeltük meg, és továbbra sem tervezzük

Két eszköz van a Gránit Bank kezében annak érdekében, hogy növelje a lakossági ügyfeleink számát: az innovációra alapuló kiváló UX és az árazás. Arra törekszünk, hogy minél egyszerűbb, biztonságos és szerethetőbb ügyfélélményt tegyünk elérhetővé. Ennek eredményességét jelzik a nekünk megítélt díjak és az, hogy az ügyfeleink nagy arányban ajánlják a Bankot. Az árazásban pedig a minél alacsonyabb költségszintre törekszünk, amire a bankszektor átlagát messze meghaladó, már említett költséghatékonyságunk ad lehetőséget.

A Magyar Bankszövetség vállalása értelmében 5%-os kamatplafont kell alkalmazniuk a fiatalok bizonyos feltételeknek megfelelő energiahatékony lakásai esetében. Látják értelmét a termék elindításának, figyelembe véve, hogy alig van olyan új építésű lakás a piacon, amely megfelelhet a feltételeknek?

Ez egy nagyon komplikált kérdés, hiszen az 5 éves állampapírhozam bőven a kormány által elvárt 5%-os kamatszintje fölött van, tehát bevezetése a rövid távú profitabilitás ellen szól, azaz, pusztán erre alapozva nem érné meg.

Sok-sok vita után mégis azért döntöttünk a termék április 15-ei elérhetővé tétele mellett, mert a lakossági hiteltermékek átlagos élettartama legalább 15 év,

és ez alatt az idő alatt azt gondoljuk, hogy egy plusz/mínusz nulla eredményt elérhetünk. Ráadásul az ügyfeleket ezzel a megoldással is arra szoktathatjuk, hogy érdemes az end to end digitális folyamatot igénybe venni, és reméljük, hogy a kormányzat is megfontolja a jelzáloghitel szerződések videobankon keresztüli lehetővé tételét, ami már a babváró hiteleknél és a munkáshitelnél lehetséges.

