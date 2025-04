Akadozik az OTP mobilbankja és netbankja

A netbank és a mobilbank akadozása egy nappal azután történt, hogy a pénzfelvételnél és a bankkártyás fizetésnél akadtak problémák a banknál.

Az Indexnek több olvasó is jelezte, hogy

sem a mobilalkalmazáson, sem az asztali internetbankban nem tudnak belépni az OTP-s számlájukra.

A problémával már a hibabejelentésekkel foglalkozó legnagyobb portál, a Downdetector is foglalkozik, a jelentések száma alapján még most is tart a technikai hiba a banknál.

Forrás: Downdetector

Címlapkép forrása: Portfolio