Új területen támad a Revolut

A Revolut hamarosan elindítja Mobilcsomagok szolgáltatását - közölte a fintech társaság. A Revolut havi díjas mobilcsomagjai Németországban korlátlan hívást, SMS-t és belföldi adatforgalmat fognak biztosítani, valamint 40 GB-nyi EU-roaming keretet helyi telefonszámmal és hűségszerződés nélkül.