Rekordgyorsasággal csaptak le a vállalkozások az EXIM Magyarország új hiteleire

Mindössze két napja jelentette be az EXIM a Jövő Exportőrei Forgóeszközhitel elindítását, máris a keretösszeg több mint 90%-ára érkeztek kérelmek a hitelre. Az összesített adatok alapján a termék 250 milliárd forintos keretére eddig mintegy 400 darab kérelmet nyújtottak be - közölte a bank. A konstrukció célja a hazai vállalkozások működésének és a vevőkörük bővítésének támogatása, valamint a lakásépítési piac élénkítésének elősegítése.