Nagy nevekkel jön a Portfolio Financial IT konferenciája - Már kevesebb, mint három hét!

A bankszektor digitális átalakulása rohamléptekben halad, és a Portfolio Financial IT konferencia immár 13. alkalommal kínál egyedülálló betekintést ebbe a folyamatba. A 2025-ös esemény középpontjában a generatív mesterséges intelligencia (GenAI) forradalma áll, amely alapjaiban rengeti meg a pénzügyi szolgáltatások világát.

A bankszektor digitális átalakulása rohamléptekben halad, és a Portfolio Financial IT konferencia immár 13. alkalommal kínál egyedülálló betekintést ebbe a folyamatba. A 2025-ös esemény középpontjában a generatív mesterséges intelligencia (GenAI) forradalma áll, amely alapjaiban rengeti meg a pénzügyi szolgáltatások világát. A konferencia előadói listája a bankszektor és a pénzügyi technológia krémjét vonultatja fel.

A rendezvényt Dr. Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos nyitja meg.

A résztvevők további olyan szakemberektől tanulhatnak, mint:

Izgalmas témák a horizonton

A 13. Portfolio Financial IT konferencia izgalmas témaköröket ígér, amelyek meghatározzák a bankszektor jövőjét. Íme néhány kiemelt terület, amelyekről biztosan szó esik majd:

A mesterséges intelligencia bankszektorbeli térhódítása: Valós use case-ek, legjobb gyakorlatok és kézzelfogható eredmények

Fintech vs. bankok: A határok elmosódása és az együttműködés új formái

Digitális állam és a modern bankolás kapcsolata

Kiberbiztonság és csalásmegelőzés a pénzügyi szektorban

Szabályozási kihívások: EU AI Act, NIS2 és helyi rendelkezések hatásai

Fizetési innovációk: A készpénzmentes jövő trendjei és technológiái

A konferencia nem csupán a technológiai újdonságokra fókuszál, hanem részletesen foglalkozik a banki digitalizáció és az AI-megoldások üzleti aspektusaival is. A résztvevők első kézből értesülhetnek arról, hogyan spórolhatnak költségeket, fejleszthetnek szolgáltatásokat, és tehetik áramvonalasabbá szervezetüket a legújabb technológiák segítségével.

Az esemény kiváló networking lehetőséget biztosít a bankszektor vezető szakemberei, fintech vállalkozók és technológiai beszállítók számára. A résztvevők megvitathatják a szektor előtt álló kihívásokat, megoszthatják tapasztalataikat, és együtt alakíthatják a pénzügyi szolgáltatások jövőjét.

