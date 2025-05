Örömteli elemzés jött a Commerzbankról: begyújtotta a rakétákat a bankrészvény

A Commerzbank erős évkezdést produkált az üzleti tervének megvalósítása szempontjából, és a német gazdasági fellendülés egyik fő haszonélvezője lehet – számolt be a BofA Global Research Media. A Bank of America elemzői továbbra is vételre ajánlják a bankrészvényt, és 30 euróra emelték az árfolyamcélt.