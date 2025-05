Elkezdtek bedőlni a lakossági hitelek Amerikában, a diákhiteleknél a legnagyobb a baj

Az amerikai diákhitelesek komoly nehézségekkel szembesültek 2025 első negyedévében, miután a kormány feloldotta a Covid-19 járvány idején bevezetett törlesztési moratóriumot - derült ki a New York-i Federal Reserve Bank jelentéséből a Reuters szerint.

A központi bank negyedéves háztartási adósságtrendeket vizsgáló jelentése szerint

a késedelembe esett hitelek aránya 4,2%-ra emelkedett az előző negyedévi 3,6%-ról,

ami a pandémia előtti trendekhez való visszatérést jelent.

A diákhitelek esetében különösen drámai a változás: az első negyedévben a 90 napot meghaladó késedelembe esett diákhitelek aránya 7,7%-ra ugrott a 2024 negyedik negyedévi alig 1%-ról. Eközben a többi hiteltípusnál a késedelmi arányok nagyjából változatlanok maradtak.

A bank közgazdászai szerint a diákhitel-késedelmek növekedése a 43 hónapos fizetési szünet végének természetes következménye, és megjegyezték, hogy

a problémás diákhitelek hatása "súlyos" lehet a gazdaságra.

A késedelmes diákhitelek főként a déli államokban koncentrálódtak, és jellemzően idősebb hitelfelvevőket érintenek.

A Morgan Stanley közgazdászai május elején arra figyelmeztettek, hogy az újrainduló adósságtörlesztések valószínűleg kismértékben lassítani fogják a növekedést, és felerősítik a gazdasági kihívásokat.

A Trump-adminisztráció április végén jelentette be, hogy be fogja hajtani a diákhitel-tartozásokat, célba véve az ötmillió nemfizető és négymillió késedelmes hitelfelvevőt is. Linda McMahon oktatási miniszter akkor kijelentette, hogy

az amerikai adófizetők többé nem lesznek kénytelenek fedezetként szolgálni a felelőtlen diákhitel-politikákhoz.

A New York Fed jelentése szerint a jelzáloghitelek esetében is enyhe gyorsulás figyelhető meg a súlyos késedelembe esés terén, de a kutatók szerint ezen a területen nem várható válság a szigorú banki hitelezési standardok és az erős lakáspiaci tőkeszintek miatt.

A háztartások teljes adósságállománya 2025 első negyedévében az előző negyedév végi szinthez képest 0,9%-kal, 18 200 milliárd dollárra emelkedett. A jelzáloghitel-tartozások 199 milliárd dollárral 12 800 milliárd dollárra nőttek, míg a hitelkártya-egyenlegek 29 milliárd dollárral 1180 milliárd dollárra csökkentek. A diákhitel-adósság 16 milliárd dollárral 1630 milliárd dollárra emelkedtek.

