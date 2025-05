Szárnyal a faktoring Magyarországon, rekordnövekedéssel indult az év a vállalati finanszírozásban

Továbbra is elképesztő ütemben növekszik a magyar faktoringpiac: 2025 első negyedévében a finanszírozási volumen elérte a 486 milliárd forintot, ami 41%-kal haladja meg az előző év azonos időszakát - közölte a Magyar Faktoring Szövetség, amely új vezetőséget választott - a szektor szakmai jövőjét meghatározó személyi változásokkal.

2025 első három hónapjában újabb lendületet kapott a magyar kereskedelmi faktoringpiac: a Magyar Faktoring Szövetség tagjai 28%-os forgalomnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest.

A teljes finanszírozási volumen március végére meghaladta a 486,3 milliárd forintot, amely figyelemre méltó, 41%-os bővülést jelent

- olvasható a szervezet közleményében.

Ez a fajta folyamatos és kétszámjegyű növekedés már-már példátlan a vállalati finanszírozásban – az elmúlt öt évben a faktoring forgalom és volumen több mint kétszeresére emelkedett. A trend azt mutatja, hogy a faktoring egyre fontosabb szerepet játszik a magyar vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások pénzügyi működésében. Bár a nagyobb finanszírozási összegek elsősorban a közép- és nagyvállalatokat célozzák, a legtöbb ügyfél továbbra is a kisebb cégek közül kerül ki. A legnagyobb növekedés

a kereskedelmi szektorban működő vállalkozások körében történt, amely a teljes faktoring forgalom 44%-át képviseli,

szintén nőtt a szolgáltatói szektor részaránya,

míg a termelő vállalkozások faktoring volumene több, mint 25%-kal csökkent, de még így is a második legjelentősebb ügyfélkör a faktoring szolgáltatók számára.

A faktoring szolgáltatók folyamatosan fejlesztik a szolgáltatásaikat és azt támogató IT rendszereiket. A közelmúltban számos tagvállalat vezetett be új, bővített tartalmú és az ügyfélélményt erősítő online megoldásokat (a banki online banking megoldásokhoz hasonló front-end felületeket), és további szolgáltatóknál is várható hasonló szolgáltatás bevezetése, amely még egyszerűbbé teszi a faktor és az ügyfél közötti kommunikációt és számtalan, a finanszírozás részleteire vonatkozó valós idejű információt tesz elérhetővé az ügyfél számára. A Szövetség szerint a digitális szolgáltatások további terjedése lehet a kulcs a kisvállalkozások még aktívabb bevonásához a faktoring finanszírozási formába.

2025. május 7-én a Magyar Faktoring Szövetség éves közgyűlésén új elnökséget választottak. A szervezet új elnöke Molnár Tamás lett, aki jelenleg az MBH Bank faktoring és üzletfinanszírozási területének ügyvezető igazgatója. Alelnökként Gál Gasztont, a CIB Bank vállalati banki termékek vezetőjét harmadszor is megerősítették pozíciójában.

Az új elnökség további tagjai:

Wanderscheid Boglárka, a K&H Bankcsoport Működő Tőke Megoldások Igazgatóság vezetője,

Major-Maróthy Zsolt, a MagnetFaktor Zrt. ügyvezető igazgatója,

Csáki Ferenc, aki 19 évig vezette a szövetséget, és most az M&E Lízing Zrt. képviseletében elnökségi tagként segíti tovább a szakmai munkát.

A közgyűlés további tisztségviselőket is megválasztott:

Nagy Tamás, a City Faktor ügyvezetője, a felügyelő bizottság tagja lett,

Parragh Péter, az OTP Bank Faktoring főosztályának vezetője és

Hyross Csaba, a Raiffeisen Bank faktoring értékesítési vezetője pedig az etikai bizottság tagja lett.

A szövetség új vezetése a szakmai képviselet megerősítését, az ágazat további növekedésének támogatását, az állami finanszírozási programokban nagyobb részvételi lehetőségek kiharcolását, a jogszabályi környezet fejlesztését, valamint az edukáció és digitalizáció kiemelt kezelését tűzte ki célul.

