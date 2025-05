Mostantól AI-asszisztens segít az egyik magyar nagybank ügyfeleinek a pályázatoknál

Új AI asszisztenst indít az MBH Bank, aminek segítségével gyorsan és hatékonyan tájékozódhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások az elérhető állami támogatásokról és a pályázat menetéről - közölte a bank. Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 27-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!