Nagy a tét: egyre veszélyesebb szereplők támadják a bankokat

A bankok egyre többet költenek IT-ra, digitális fejlesztésekre, ennek egyik oka, hogy a fintech támadók is a nyakukban lihegnek - vélekedett Financial IT konferenciánk közel 300 fős közönsége. A kibercsalások egyre nagyobb problémát jelentenek a szektornak, itt lpésekre van szükség. Az AI-eszközökkel eddig elért eredményekről ma még a többség szerint nem érdemes beszélni. Mutatjuk, milyen kérdésekről kértük ki a szakmai közönségünk véleményét. Hasonló témákról lesz szó november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!