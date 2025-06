Raiffeisen-vezér: 6%-os kamattal már szívesen vesz fel hitelt a lakosság

A lakossági és a vállalati hitelpiac nagyon eltérő folyamatairól és a banki digitalizációról is beszélt kameránknak Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója a Hitelezés 2025 konferencián.

Nagyon örül a Raiffeisen annak, hogy a lakossági hitelpiac ennyire indult. Ebben a kamatkörnyezetnek és az NGM aktív ráhatására bevezetett önkéntes kamatplafon korai bevezetésének is van szerepe, hiszen 6%-os kamattal már felvesz az ember egy húszéves hitelt, 10%-on viszont nem vesz föl.

A vállalati hitelezésben más a helyzet. Itt a támogatott hitelprogramok több mint egy évtizedes múljtuk van, egy-kettő most is létezik közülük, de azért nem vesznek fel hitelt a vállalatok, mert bizonytalanok a jövőjükben, a saját vevőik vásárlóigényében, tele vannak kapacitásuk és általában a likviditásuk is jó. Ha viszont a német gazdaság beindul, ez megváltozhat - nyilatkozta Zolnai György.

Bár nem írja a nevébe, hogy digitális bank, a Raiffeisen az utóbbi években nagyon sokat fektetett a digitalizációba. Ebből a szempontból nagy valószínűséggel a top3-ban vannak,

500 IT-s kolléga dolgozik a Váci úton, 120-140 saját programozójuk van.

Lassan kivezetik a videóbankolást, helyette az NFC-kártyaérintéses azonosításra állnak át.

Az alacsonyabb kamatkörnyezet miatt a bankszektorban valószínűleg alacsonyabbak lesznek a banki eredmények, de alapvetően jó a környezet, és a kivételes időszak elmúlásával a különadók csökkentésére is lehetősége lesz a kormánynak – vélte Zolnai György.

