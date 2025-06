Elfogták a solymári bankrablási kísérlet gyanúsítottját

Portfolio 2025. június 17. 19:09

Tegnap számoltunk be arról, hogy bankrablási kísérlet történt hétfő reggel a MagNet Bank solymári fiókjában. Az elkövető a helyszínről elmenekült, személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett. Most az is kiderült, hogy elfogták a rablási kísérlet gyanúsítottját.