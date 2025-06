Újabb magas célár jött az OTP-re - Fontos üzenetet kaptak a részvényesek!

Egymás után érkeznek az egyre magasabb célárak az OTP részvényeire, most az egyik vezető elemzőház, a Goldman Sachs lépett, ezzel ők is bent vannak a 30 ezres klubban. Van egy fontos információ is az elemzésben a részvényesi javadalmazással, vagyis az osztalékkal és a saját részvény visszavásárlással kapcsolatban.