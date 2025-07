Az autonóm AI-dolgozók hamarosan saját e-mail címet is kapnak egy banknál

A Bank of New York Mellon több tucat mesterséges intelligencia alapú "digitális alkalmazottat" vezetett be, akik saját bejelentkezési adatokkal rendelkeznek, és hamarosan e-mail fiókokat is kapnak - írja a Finextra . Hasonló témákról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!