Megszólalt a Revolut a magyarországi kriptós tiltásról

A Revolut a napokban nehéz döntést hozott meg azzal, hogy Magyarországon gyakorlatilag leállította a kriptós szolgáltatását a hazai ügyfeleknek. A kriptoszámlák átmeneti befagyasztására egy hazai jogszabálymódosítás miatt került sor. Kérdéseinkkel a Revoluthoz fordultunk, mint megtudtuk, a társaság Európai Gazdasági Térségen belüli kriptoeszköz szolgáltatója, a Revolut Digital Assets Europe Ltd jelenleg is intenzíven dolgozik a MiCA engedély megszerzésén, és jelentős előrelépést ért el ezen a téren.