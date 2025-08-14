  • Megjelenítés
Megjósolta a magyar nagybank: már idén 50 százalékos robbanást hozhat az Otthon Start
Bank

Megjósolta a magyar nagybank: már idén 50 százalékos robbanást hozhat az Otthon Start

Portfolio
Az Otthon Start programnak köszönhetően az év utolsó hónapjaiban 50 százalékkal növekedhet a magyar lakáshitelezési volumen az egy évvel korábbihoz képest – közölte a K&H.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Erőteljes növekedést hozhat a lakás- és lakáshitelpiacon a szeptembertől induló Otthon Start Program – vetíti előre a K&H. A pénzintézet szerint az Otthon Start 3%-os kamatánál is alacsonyabb kamatozású lakáshitelre pedig csak rövid ideig, a Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Programja keretében volt példa, amikor 2,5 százalékos fix kamatozású kölcsönt lehetett felvenni energiatakarékos új lakásokra. Az Otthon Start nemcsak az elsőlakás-vásárlóknak, hanem az egész ingatlanpiacnak óriási löketet adhat, ilyen ritka pillanat pedig évtizedenként talán egyszer adódik – hívja fel a figyelmet a bank.

A jegybanki adatok szerint júniusban 6,73 százalék volt a lakáshitelek átlagos kamatlába, utóbbival számolva a 25 éves futamidejű 50 milliós lakáshitel havi törlesztése meghaladná a 344 ezer forintot

– mutat rá a K&H. Ezzel szemben a 3%-os Otthon Start-lakáshitel hasonló paraméterek esetén 237 ezer forintos havi törlesztést jelent.

A bank szerint az Otthon Start közvetetten még a személyi kölcsön piacát is erősíti: az újonnan vásárolt ingatlanokat gyakran be kell bútorozni, vagy kisebb-nagyobb felújításokra is szükség lehet, amit sokan személyi kölcsönből finanszíroznak.

A K&H arra számít, hogy az idei utolsó negyedévben a lakáshitelpiac volumene akár 50 százalékkal is meghaladhatja a tavalyi év azonos időszakát. A lakáshitelezésen belül pedig az Otthon Start-lakáshitel viheti el a folyósítások döntő részét,

a CSOK Plusz-hitelekkel együtt 70 százalék felett is lehet a kamattámogatott hitelek aránya.

Az nagy kérdés a pénzintézet szakértői szerint, hogy mennyien lesznek azok, akik egyébként nem is gondolkodtak lakásvásárlásban vagy új lakásba költözésen, de ezen kedvező lehetőség hatására mégis belevágnak.

otthon-start-1-768141

A K&H az idei első negyedévben 41,8 milliárd forint értékben kötött lakáshitel-szerződéseket.

Kapcsolódó cikkünk

Így néz ki az otthonstartos lakáskínálat, Budapesten nagy meglepetés várja a lakásvásárlókat

Ez már tényleg nem normális: a legdrágább kerületekben 3 millió forint egy négyzetméter

Az Otthon Start megoldja a lakáspiac évtizedes tragédiáját? A vevők örülnének a legjobban!

Ötéves rekord dőlt meg az ingatlanpiacon, szinte a semmiből tűnnek elő a fiatal vevők

Megjelent a várva várt kormányrendelet az Otthon Start Programról

Eszeveszett roham indult az eladó lakásokért

1,1 millió forint egy budapesti panellakás négyzetméteréért? Ma már ez a realitás

Lakásvásárlók, figyelem: megjöttek a friss számok, ennyivel drágultak a lakások

Erre nincsenek szavak: tízszeresére ugrott a lakáshitel-kereslet az Otthon Start miatt!

Kiderült, kik kaphatják meg az évi 1 millió forintot Magyarországon

Máris látszik a 3%-os hitel hatása, kilőtt az érdeklődés a kisebb lakások iránt

Megtették tétjeiket a hitelezés nagyágyúi: akár a hitelpiac felét is kiteheti a 3%-os Otthon Start lakáshitel

Surányi György: lakásinflációt gerjeszt a 3%-os hitel

Zsiday Viktor: borzasztó csapás a fiataloknak a kormány lakáspolitikája

Egyértelműen érezhető az Otthon Start hatása: rekordot döntött a keresés

Otthon Start Program 2025: a 3%-os lakáshitel feltételei, részletei, tudnivalói egy helyen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
N26 bank telefon fintech
Bank
Érik a puccs az egyik európai sztárfintechnél, kiakadtak a befektetők
Pénzcentrum
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility