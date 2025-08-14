Megjósolta a magyar nagybank: már idén 50 százalékos robbanást hozhat az Otthon Start

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Erőteljes növekedést hozhat a lakás- és lakáshitelpiacon a szeptembertől induló Otthon Start Program – vetíti előre a K&H. A pénzintézet szerint az Otthon Start 3%-os kamatánál is alacsonyabb kamatozású lakáshitelre pedig csak rövid ideig, a Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Programja keretében volt példa, amikor 2,5 százalékos fix kamatozású kölcsönt lehetett felvenni energiatakarékos új lakásokra. Az Otthon Start nemcsak az elsőlakás-vásárlóknak, hanem az egész ingatlanpiacnak óriási löketet adhat, ilyen ritka pillanat pedig évtizedenként talán egyszer adódik – hívja fel a figyelmet a bank.

A jegybanki adatok szerint júniusban 6,73 százalék volt a lakáshitelek átlagos kamatlába, utóbbival számolva a 25 éves futamidejű 50 milliós lakáshitel havi törlesztése meghaladná a 344 ezer forintot

– mutat rá a K&H. Ezzel szemben a 3%-os Otthon Start-lakáshitel hasonló paraméterek esetén 237 ezer forintos havi törlesztést jelent.

A bank szerint az Otthon Start közvetetten még a személyi kölcsön piacát is erősíti: az újonnan vásárolt ingatlanokat gyakran be kell bútorozni, vagy kisebb-nagyobb felújításokra is szükség lehet, amit sokan személyi kölcsönből finanszíroznak.

A K&H arra számít, hogy az idei utolsó negyedévben a lakáshitelpiac volumene akár 50 százalékkal is meghaladhatja a tavalyi év azonos időszakát. A lakáshitelezésen belül pedig az Otthon Start-lakáshitel viheti el a folyósítások döntő részét,

a CSOK Plusz-hitelekkel együtt 70 százalék felett is lehet a kamattámogatott hitelek aránya.

Az nagy kérdés a pénzintézet szakértői szerint, hogy mennyien lesznek azok, akik egyébként nem is gondolkodtak lakásvásárlásban vagy új lakásba költözésen, de ezen kedvező lehetőség hatására mégis belevágnak.

A K&H az idei első negyedévben 41,8 milliárd forint értékben kötött lakáshitel-szerződéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ