Megjósolta a magyar nagybank: már idén 50 százalékos robbanást hozhat az Otthon Start

Erőteljes növekedést hozhat a lakás- és lakáshitelpiacon a szeptembertől induló Otthon Start Program – vetíti előre a K&H. A pénzintézet szerint az Otthon Start 3%-os kamatánál is alacsonyabb kamatozású lakáshitelre pedig csak rövid ideig, a Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Programja keretében volt példa, amikor 2,5 százalékos fix kamatozású kölcsönt lehetett felvenni energiatakarékos új lakásokra. Az Otthon Start nemcsak az elsőlakás-vásárlóknak, hanem az egész ingatlanpiacnak óriási löketet adhat, ilyen ritka pillanat pedig évtizedenként talán egyszer adódik – hívja fel a figyelmet a bank.
A jegybanki adatok szerint júniusban 6,73 százalék volt a lakáshitelek átlagos kamatlába, utóbbival számolva a 25 éves futamidejű 50 milliós lakáshitel havi törlesztése meghaladná a 344 ezer forintot
– mutat rá a K&H. Ezzel szemben a 3%-os Otthon Start-lakáshitel hasonló paraméterek esetén 237 ezer forintos havi törlesztést jelent.
A bank szerint az Otthon Start közvetetten még a személyi kölcsön piacát is erősíti: az újonnan vásárolt ingatlanokat gyakran be kell bútorozni, vagy kisebb-nagyobb felújításokra is szükség lehet, amit sokan személyi kölcsönből finanszíroznak.
A K&H arra számít, hogy az idei utolsó negyedévben a lakáshitelpiac volumene akár 50 százalékkal is meghaladhatja a tavalyi év azonos időszakát. A lakáshitelezésen belül pedig az Otthon Start-lakáshitel viheti el a folyósítások döntő részét,
a CSOK Plusz-hitelekkel együtt 70 százalék felett is lehet a kamattámogatott hitelek aránya.
Az nagy kérdés a pénzintézet szakértői szerint, hogy mennyien lesznek azok, akik egyébként nem is gondolkodtak lakásvásárlásban vagy új lakásba költözésen, de ezen kedvező lehetőség hatására mégis belevágnak.
A K&H az idei első negyedévben 41,8 milliárd forint értékben kötött lakáshitel-szerződéseket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
