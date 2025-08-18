  • Megjelenítés
Otthon Start: a kormány szerint több bevétele lesz az államnak a programból, mint kiadása
Bank

Otthon Start: a kormány szerint több bevétele lesz az államnak a programból, mint kiadása

Portfolio
Az illetékbevételből és a konjunktúrahatásból származó többletbevétel bőven fedezi az Otthon Start Program költségeit, amely egyébként 50-80 milliárd forint lehet 2026-ra – jelentette ki az Indexnek adott interjújában a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A témával külön panelbeszélgetésben foglalkozunk a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről.
Kapcsolódó cikkünk

Otthon Start Program 2025: a 3%-os lakáshitel feltételei, részletei, tudnivalói egy helyen

Panyi Miklós szerint

  • az első lakásukat kereső fiatalokat sújtotta a legjobban az elmúlt időszak, ezért döntöttek úgy, hogy 2010 óta először nem a családi állapothoz kötik a támogatást, hanem az első tulajdonszerzéshez.
  • Tévedés kudarcnak nevezni a CSOK-ot és társait: 2016 óta 265 ezer család használta ki, a babavárót pedig 270 ezren. A Covid alatti otthonfelújítási programban 370 ezer háztartás vett részt. 160-180 ezer olyan gyerek született, aki e támogatások és más családpolitikai intézkedések nélkül nem jött volna világra.
  • A 3%-os kamatot a futamidő végéig az biztosítja, hogy ezek polgárjogi szerződések, amelyeket a bankkal kötnek, és a jogalkotó nem módosíthatja visszamenőleg. A 3 százalék a szerződés teljes, akár 25 éves futamideje alatt érvényes.
  • Jelenleg évente nagyjából 20-25 ezer első lakásvásárló jelenik meg a piacon. Öt év alatt évente mintegy 50 ezer első lakás vásárlása valósulhat meg a program keretében, jelentős része új építésű lakás lesz. Tehát évi 20-30 ezerrel több első lakásos lehet, mint a mostani bázis.
  • Számításaik szerint öt év alatt legalább 50 ezer új lakás épülhet a program hatására, mintegy 4500 milliárd forintos beruházási értékkel, ennek egy jelentős része adóbevételben is megjelenik. 10 ezer új lakás 1%-os többlet GDP-növekedést jelenthet.
  • Az illetékbevételből és a konjunktúrahatásból származó többletbevétel bőven fedezi az Otthon Start Program költségeit, amely 50-80 milliárd forint lehet 2026-ra.
  • Az ingatlanárak minden évben nőnek, valószínűleg a következő évben is így lesz, ezért az a kérdés, a program magasabb pályára teszi-e az árnövekedés vagy sem. Szerinte Budapesten az árkorlát megfogja a használtlakás-piacot, és az új lakások piacának is egyértelmű jelzést ad.
  • Az árkorlát arra ösztönzi az ingatlanfejlesztőket, hogy olyan telkeken és feltételek mellett építsenek, ahol ez az ár elérhető. 
  • Szerinte Zsiday Viktor kritikája, miszerint a program csapás lenne a fiataloknak, inkább politikai alapú, nem pedig a program tényleges működését és előnyeit érinti.
  • A múlt héten megjelent rendelet szerint a legalább 250 lakásos fejlesztések – amelyek 70 százaléka megfelel a Fix3 százalékos hitel feltételeinek – kiemelt státuszt kaphatnak. Ez lehetővé teszi bizonyos építési szabályoktól, például a beépíthetőségtől vagy az épületmagasságtól való eltérést. Egy adott telken több lakás építhető, akár magasabb épülettel, így több ingatlan kerülhet a programba, de kizártnak tartja, hogy 90-100 méter magas épületeket is jóváhagynának.
otthonstart

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
diák, egyetemista, tanuló, szoba
Bank
Már igényelhető a diákhitel, van 9 százalékos és kamatmentes változata is
Pénzcentrum
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility