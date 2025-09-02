Itt a legfontosabb táblázat az Otthon Startról, már több ezren jelentkeztek a bankoknál

A Gránit, az UniCredit és a CIB Bank döntött úgy, hogy már az induláskor 3% alatti kamattal kínálja az Otthon Start hitelt. A többi feltételt is mutatjuk egyetlen táblázatban.

Szeptember 1-je, hétfő estig nyolc bank is közzétette az Otthon Startra vonatkozó hirdetményét. Ezek alapján a hitelintézetek egyszerre több fronton versenyeznek egymással az ügyfelek kegyeiért:

három bank 3% alá vitte a kamatát,

négy bank 200 ezer forintos, két bank 100 ezer forintos, egy bank pedig a havi törlesztőrészletnek megfelelő, de legalább 100 ezer forintos jóváírást kínál a hitel mellé ,

, ennél sokkal bonyolultabb a díjelengedések feltételrendszere (legyen szó harmadik feles, tehát közjegyzői, értékbecslői vagy földhivatali díjakról, illetve banki, például folyósítási vagy rendelkezésre tartási díjról, stb.), ezek hely hiányában nem is szerepelnek alábbi táblázatunkban, viszont

az egyes bankok feltételeiről – a teljesség igénye nélkül - részletesen hétfői cikkünkből is lehet tájékozódni:

Az Erste Bank már hétfőn arról tájékoztatott, hogy befogadta első Otthon Start Lakáshitel-kérelmét.

"A program iránti érdeklődés óriási,

a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett

A pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír. Már most látszik, hogy sok éves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni! Mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés! (...) Bejött, amire számítottunk, a FIX 3%-os hitel óriási versenyt indított a bankoknál, már az első napon sorra jelentették be az ügyfelek számára általuk ajánlott újabb és újabb kedvezményeket. A bankok a gyors és személyre szabott eljárás, megerősített banki ügyintézői jelenlét és meghosszabbított nyitvatartás mellett rengeteg kedvezményt kínálnak az otthon startosok részére." - közölte Facebook-oldalán kedden reggel Panyi Miklós államtitkár.

