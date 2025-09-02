Itt a legfontosabb táblázat az Otthon Startról, már több ezren jelentkeztek a bankoknál

Szeptember 1-je, hétfő estig nyolc bank is közzétette az Otthon Startra vonatkozó hirdetményét. Ezek alapján a hitelintézetek egyszerre több fronton versenyeznek egymással az ügyfelek kegyeiért:
- három bank 3% alá vitte a kamatát,
- négy bank 200 ezer forintos, két bank 100 ezer forintos, egy bank pedig a havi törlesztőrészletnek megfelelő, de legalább 100 ezer forintos jóváírást kínál a hitel mellé,
- ennél sokkal bonyolultabb a díjelengedések feltételrendszere (legyen szó harmadik feles, tehát közjegyzői, értékbecslői vagy földhivatali díjakról, illetve banki, például folyósítási vagy rendelkezésre tartási díjról, stb.), ezek hely hiányában nem is szerepelnek alábbi táblázatunkban, viszont
az egyes bankok feltételeiről – a teljesség igénye nélkül - részletesen hétfői cikkünkből is lehet tájékozódni:
Az Erste Bank már hétfőn arról tájékoztatott, hogy befogadta első Otthon Start Lakáshitel-kérelmét.
"A program iránti érdeklődés óriási,
a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett
A pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír. Már most látszik, hogy sok éves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni! Mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés! (...) Bejött, amire számítottunk, a FIX 3%-os hitel óriási versenyt indított a bankoknál, már az első napon sorra jelentették be az ügyfelek számára általuk ajánlott újabb és újabb kedvezményeket. A bankok a gyors és személyre szabott eljárás, megerősített banki ügyintézői jelenlét és meghosszabbított nyitvatartás mellett rengeteg kedvezményt kínálnak az otthon startosok részére." - közölte Facebook-oldalán kedden reggel Panyi Miklós államtitkár.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új piacra lépett be a Tesla, csúnya pofon lett belőle
Csalódást okoztak a megrendelések.
Fontos hír jött az európai jegybankból: ez történik most az inflációval és a gazdasággal
Meglepő erőt mutatott az euróövezeti gazdaság.
Itt a GDP-adat, így kerülte el a recessziót Magyarország
Repülőrajt azért nem lett.
Farkas Ádám: az európai hatóságok csapdába ejtik a bankok tőkéjét és likviditását
Lesújtó jelentést tett közzé a PSZÁF egykori elnöke által vezetett szervezet.
Óriási tűz van Polgárdi közelében
Kigyulladt egy kamion.
Figyelmeztetnek a tudósok: jön a La Niña
55% az esélye.
Elképesztő növekedés: Ázsia szuperhatalma csúcsra járatja a zöld energiát
Kína nyomában jár.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.