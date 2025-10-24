Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein

Portfolio 2025. október 24. 14:00

Noha Magyarország a rendszeresen sportolók aránya tekintetében jobbára a sereghajtó helyek valamelyikét foglalja el, a futás, mint életforma egyre többeket szippant be. Ezen belül pedig kialakult egy olyan masszív közösség is, amelynek tagjai erdei ösvényre cserélték a városi aszfaltot, és eszük ágában sincs visszatérni a benzingőzbe. A Checklist különkiadásában ezúttal a terepfutás és terepfutó versenyek hazai helyzetét jártuk körbe Csanyával, a Terepfutás.hu portál alapítójával, és elsősorban üzleti szempontból néztük meg, hogy mi hajtja a szegmenst, milyen nehézségekkel szembesül, mennyi potenciál van benne − és szó szerint mi lehet a kifutása hosszabb távon.