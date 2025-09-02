  • Megjelenítés
Új vezetőket nevezett ki a Binx
Bank

Új vezetőket nevezett ki a Binx

Portfolio
A Binx új vezetéssel folytatja működését? 2025 szeptemberétől a Számlázz.hu alapító Stygár-Joó János csatlakozik az igazgatósághoz, a korábban EY partner Demeter Ákos - aki tavaly üzletfejlesztési igazgatóként csatlakozott a társasághoz - CEO-ként felel a BinX üzletpolitikai célkitűzéseinek megvalósításáért - közölte  a társaság. A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A BinX HR fókuszú fejlesztése, a stratégiavezérelt működés, továbbá az integrációs partnerekkel való üzleti szinergiák jobb kihasználása érdekében a Binx tulajdonosai vezetői posztokon történő személyi változás mellett döntöttek. 

2025 szeptemberétől csatlakozik az igazgatósághoz Stygár-Joó János, majd a tervek szerint annak elnökeként irányítja az ügyvezetési funkciót, a szerepet eddig betöltő Váradi János helyett.

A BinX újonnan felállított operatív vezetői szerepkörét Demeter Ákos kapta meg CEO-ként. A változás része, hogy az eddigi operatív vezető (COO) és elnökhelyettes Hadnagy Tamás tanácsadóként folytatja munkáját a szervezetnél.  

Kapcsolódó cikkünk

Lecsap a kormány a Revolutra, a magyar startupok is megisszák a levét a döntésnek

Változnak a tranzakciós illeték szabályai, még többen fizethetik az állami sarcot

Nagyon beindult egy új magyar fintech startup, elhalássza a bankok ügyfeleit?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rég nem volt már nagy esés az amerikai tőzsdéken
Bank
Itt a bejelentés: Amerikában megy tőzsdére az európai sztárfintech
Pénzcentrum
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility