Új vezetőket nevezett ki a Binx

A BinX HR fókuszú fejlesztése, a stratégiavezérelt működés, továbbá az integrációs partnerekkel való üzleti szinergiák jobb kihasználása érdekében a Binx tulajdonosai vezetői posztokon történő személyi változás mellett döntöttek.

2025 szeptemberétől csatlakozik az igazgatósághoz Stygár-Joó János, majd a tervek szerint annak elnökeként irányítja az ügyvezetési funkciót, a szerepet eddig betöltő Váradi János helyett.

A BinX újonnan felállított operatív vezetői szerepkörét Demeter Ákos kapta meg CEO-ként. A változás része, hogy az eddigi operatív vezető (COO) és elnökhelyettes Hadnagy Tamás tanácsadóként folytatja munkáját a szervezetnél.

