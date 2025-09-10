  • Megjelenítés
Itt a negyedik bank, ahol már 15 millió a személyi kölcsön felső határa
Portfolio
A CIB, az Erste és az OTP után a K&H is 15 millió forintra emelte a személyi kölcsön felső határát. A fogyasztási hitelezés jövőjével is külön foglalkozunk a Portfolio jövő csütörtöki Future of Finance 2025 konferenciáján, érdemes regisztrálni!
A korábbi 10 millió forint helyett akár 15 millió forintos személyi kölcsön is elérhető a K&H-nál a megfelelő jövedelemmel rendelkezők számára – közölte szerdán a hitelintézet.

A megemelt igényelhető hitelösszeget a bank szerint részben az is magyarázza, hogy

a 3%-os lakáshitelt felvevők valószínűleg átalakítják, felújítják a megvásárolt ingatlant,

amelyhez személyi kölcsönre is szükségük lehet.

A bővített ajánlat a hazai piaci trendekhez is igazodik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei év első hat hónapjában 527 milliárd forint értékben kötöttek személyi kölcsön szerződéseket, ami 42 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Márciustól kezdve pedig minden hónapban meghaladta a 90 milliárd forintot az új szerződések összege, ami a személyi kölcsönök iránti kiugró keresletet mutatja. Lakásfelújításra, illetve autóvásárlásra veszik fel a legtöbb hitelt, így érthető, hogy nagyobb hitelösszegekre is szükségük van az ügyfeleknek.

