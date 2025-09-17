  • Megjelenítés
Hónapokon át Kínában tartották egy amerikai nagybank vezetőjét, most tört csak meg a jég
Hónapokon át Kínában tartották egy amerikai nagybank vezetőjét, most tört csak meg a jég

Visszatérhetett az Egyesült Államokba az amerikai és kínai vezetők közötti tárgyalásokat követően Chenyue Mao, a Wells Fargo bankára, aki hónapokig nem hagyhatta el Kínát - írja a Reuters.

A kiutazási tilalom feloldása időben egybeesik azzal a megállapodással, amelyet az amerikai és kínai tisztviselők kötöttek Madridban a TikTok amerikai tulajdonba kerüléséről, ami áttörést jelentett a két gazdasági nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségek enyhítésében.

Nem világos ugyanakkor, hogy Mao ügye felmerült-e a madridi tárgyalásokon, vagy külön egyeztetések tárgyát képezte. A kínai Külügyminisztérium júliusban közölte, hogy Maót egy büntetőügy miatt akadályozták meg a Kínából való távozásban, és együttműködésre kötelezték a nyomozás során.

"Kína jogállam, és a büntetőügyeket, valamint a be- és kilépési kérdéseket a törvényeinek megfelelően kezeli" - közölte a külügyminisztérium szerdán, amikor Mao ügyének fejleményeiről kérdezték.

Mao a Wells Fargo nemzetközi faktoring üzletágát vezeti,

e tevékenység során a vállalatok követeléseiket harmadik feleknek, például bankoknak engedményezik azonnali készpénzért cserébe. Emellett multinacionális ügyfeleket tanácsokkal lát el a határokon átnyúló forgótőke stratégiákkal kapcsolatban.

A bankár több mint egy évtizede dolgozik a Wells Fargónál. Kiutazásának megakadályozásafelélesztette azokat az aggodalmakat, hogy a külföldi cégek alkalmazottai kockázatnak vannak kitéve a kínai hatóságokkal való összeütközés miatt - állítják üzleti csoportok és diplomaták.

