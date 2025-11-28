  • Megjelenítés
Már Belgium sem fogad Ukrajna győzelmére? Mi lesz az orosz vagyonokkal?
Már Belgium sem fogad Ukrajna győzelmére? Mi lesz az orosz vagyonokkal?

Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy Belgium garanciákhoz kötné az EU által lefoglalt orosz pénzeszközök ukrán jóvátételi hitel céljából való felhasználását, amelynek nagy része belga pénzintézeteknél van. A fenyegetés lehetséges kimeneteleiről Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője beszélt. A műsor második részében a Visa egyik friss felméréséről volt szó, amelyben a felhasználók AI‑generált tartalmakkal kapcsolatban tanúsított tudatosságát vizsgálta. A kutatás részleteiről, a megelőzés lehetséges eszközeiről, az AI‑alapú csalások fejlődéséről Juhász Katalint, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatóját kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Bekeményítenek a belgák, remeghetnek az ukránok − (1:50)
  • Kész AI-átverés: mennyire dőlünk be neki? − (11:24)
  • Tőkepiaci kitekintő − (27:12)

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

