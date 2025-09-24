Üzentek a bankárok a német kormánynak: dereguláció kell!

A JPMorgan Chase & Co. németországi vezetője, Alexander Mayer a Bloomberg Future of Finance konferencián kijelentette: "Az emberek készen állnak a németországi befektetésekre. Most a német kormányon és az Európai Unión múlik, hogy biztosítsák ehhez a megfelelő feltételeket." Mayer szerint
a növekedés ösztönzésének legnagyobb eszköze a dereguláció.
Hasonló véleményt fogalmazott meg a Barclays Plc globális befektetési banki elnöke, Ingrid Hengster, a Goldman Sachs Group Inc. németországi befektetési banki társvezetője, Jens Hofmann, valamint a Deutsche Bank AG globális vállalati üzletágának vezetője, Jan-Philipp Gillmann is.
Friedrich Merz kancellár új kormánya átfogó költségvetési reformokat jelentett be az utóbbi hónapokban, és nagyszabású befektetési terveket vázolt fel Németország infrastruktúrájának modernizálására. A költségvetési megszorítások enyhítésére és az ország versenyképességének növelésére irányuló erőfeszítéseket a vállalati vezetők üdvözölték.
Aggodalmak merültek fel azonban azzal kapcsolatban, hogy Merz képes lesz-e végrehajtani olyan népszerűtlen reformokat, mint
a szociális kiadások csökkentése, és teljesíteni az energiaárak féken tartására tett ígéretét.
A Goldman Sachs képviselője, Hofmann szerint a befektetések ösztönzésének egyik módja a magántőke bevonása lenne a közinfrastruktúrába. "Ha módosítjuk a szabályozást, hogy ezt lehetővé tegyük, az felszabadítana rengeteg befektetési potenciált a nemzetközi szereplők részéről."
A német magánszektor aktivitása szeptemberben 16 havi csúcsra emelkedett, mivel a szolgáltatási szektor fellendülése ellensúlyozta a gyártás újabb visszaesését. Az S&P Global kompozit beszerzésimenedzser-indexe 52,4-re nőtt az augusztusi 50,5-ről, jelentősen meghaladva az elemzők által várt 50,7-es értéket.
"Amikor politikusokkal beszélünk, mindenki megérti, hogy versenyképesnek kell lennünk" - mondta Hengster a Barclays részéről, hozzátéve, hogy a jelenlegi gazdasági kihívások ellenére "valóban optimista".
