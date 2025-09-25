  • Megjelenítés
Elárulta az EKB, mikor jön a digitális euró
Elárulta az EKB, mikor jön a digitális euró

Az Európai Központi Bank 2029-re tervezi a digitális euró bevezetését, jelentette be Piero Cipollone, az EKB igazgatósági tagja kedden. A fizetési piac legfontosabb trendjeiről és innovációiról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A digitális euró lényegében egy

központi bank által támogatott online fizetési rendszer lenne.

Cipollone a Bloomberg Future of Finance rendezvényén elmondta, hogy az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság várhatóan májusra alakítja ki álláspontját, majd ezt követően kezdődhet meg a közös munka a jogszabályok kidolgozására.

Az EKB igazgatósági tagja szerint a jogszabályi keret létrehozása után az Európai Központi Banknak további két és fél-három évre lesz szüksége a digitális valuta tényleges bevezetéséhez.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

