  • Megjelenítés
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Podcast

Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a ma hivatalosan is aláírt jövő évi minimálbér- és garantáltbérminimum-emelés hatásait elemeztük: többek között azt, hogy mekkora terhet jelenthet ez a cégeknek egy mérsékelten növekvő gazdasági környezetben. Vendégünk Hornyák József, a Portfolio munkaerőpiaccal foglalkozó elemzője volt. A második blokkban azt vizsgáltuk, mit hozhat a tőkepiacok számára egy Trump-barát Fed-elnök Jerome Powell mandátumát követően. Arról, hogy ki lehet a lehetséges utód, és milyen befektetési eszközök profitálhatnak majd egy alacsony kamatkörnyezetből, Nagy Viktort, a Portfolio vezető részvénypiaci elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Béremelés-hatások – (01:41)
  • Fed-utódlás, kamatkörnyezet – (12:33)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility