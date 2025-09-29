  • Megjelenítés
Évtizedes csúcson a hitelpiac, de a szakértők vészharangot kongatnak: itt a romló amerikai hitelminőség veszélye
Évtizedes csúcson a hitelpiac, de a szakértők vészharangot kongatnak: itt a romló amerikai hitelminőség veszélye

Az amerikai hitelpiac rekordszinten pörög, de egyre több szakértő figyelmeztet a túlzott optimizmus veszélyeire. Két váratlan csőd rávilágított a rendszer sérülékenységére, miközben a nem bankok által folyósított hitelek piaca (magánhitelpiac) gyorsan növekszik. A csődráta már közelíti a 10 százalékot, ami komoly aggodalmat kelt a befektetők körében – írja a Wall Street Journal.
Az amerikai hitelpiac továbbra is rendkívül aktív, a vállalati kötvények iránti kereslet évtizedes csúcsra emelkedett. Elemzők szerint a befektetők túlzott optimizmusa miatt a piac túlértékelt lehet, ami sérülékennyé teszi a rendszert egy hirtelen visszaeséssel szemben. Szakértők figyelmeztettek, hogy a magas árak mögött romló hitelminőség állhat.

Szeptemberben rekordösszegű, 210 milliárd dollárnyi vállalati kötvényt bocsátottak ki az amerikai piacon.

A befektetők mostani kamatszinteket akarnak rögzíteni, mivel arra számítanak, hogy a Fed később kamatcsökkentéssel ösztönzi a gazdaságot. A kockázatosabb, úgynevezett bóvli kötvények felára 2,75 százalékpont közelébe csökkent, ami a 2007-es pénzügyi válság előtti szintekre emlékeztet.

A piaci aggodalmakat két hirtelen csőd is erősítette. Az autóhitel-piacon működő Tricolor Holdings szeptemberben omlott össze, miután egy partnerbank 200 millió dolláros veszteséget jelentett be csalásgyanú miatt. Napokkal később a First Brands autóalkatrész-gyártó is csődöt jelentett, miután hitelezői elvesztették a bizalmukat pénzügyi beszámolóiban.

A private credit piac (alternatív, nem banki hitelezési piac) gyorsan növekszik, és már közel 2 ezermilliárd dollárt tesz ki.

Sok kisebb vállalat már nem tudja készpénzben fizetni a hitelek kamatait, ezért úgynevezett PIK, azaz fizetés helyetti kamatpapírokat bocsát ki.

Az S&P Global szerint 2024 végén a BDC-alapok által kihelyezett hitelek 11 százalékánál már így történt a kamatfizetés.

Fitch adatai szerint a private credit csődráta júliusban 9,5 százalékra emelkedett, majd kissé mérséklődött. Elemzők úgy vélik, ha a gazdasági növekedés lassul és a kamatok magasak maradnak, a csődök száma tovább nőhet, ami komoly kockázatot jelenthet az egész hitelpiacra.

