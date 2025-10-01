Mától nem a bankoknál, hanem az államkincstárnál van az önkormányzati pénzek egy része

Október elsejétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban. Első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra az új szabályozásba, azaz most kizárólag a megyei jogú városokat, valamint a fővárosi és kerületi önkormányzatokat érinti. A kör 2027. január 1-jétől a városi önkormányzatokkal bővül tovább, végül 2028. január 1-jétől már az összes települési önkormányzat érintett lesz az új modellben. A szolgáltatás díj- és jutalékmentes - közölte a Kincstár.

A modellben résztvevő önkormányzatok és költségvetési szerveik

október elsejétől a két évvel korábbi költségvetésük éves kiadási főösszegének legfeljebb 5 százalékát tarthatják valamely belföldi hitelintézetnél

vezetett fizetési számlájukon. Az ezen felüli összeget a számlavezető bank naponta automatikus elszámolással átutalja az önkormányzat és intézményei kincstári számlájára. A korábbi statisztikai adatok alapján a hitelintézeti számlákon maradó limitösszeg jellemzően biztosítja az érintett szervek napi likviditásszükségletét.

Amennyiben a limitösszegen felül fizetési kötelezettség merülne fel, akkor az önkormányzat vagy költségvetési szerve a kincstári számlájáról elektronikusan és ingyenesen át tudja utalni a szükséges forrást a hitelintézeti számlájára, akár azonnali átutalási megbízás formájában.

Lehetőség van arra is, hogy a

napi likviditáshoz nem szükséges forrást az önkormányzat befektesse az új, kedvező hozamú Önkormányzati Magyar Államkötvénybe (ÖMÁK).

A kizárólag a Kincstárban vásárolható ÖMÁK a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású, 10 000 forint alapcímletű dematerializált értékpapír, amelynek kamata jelenleg 6,5 százalék. Az ÖMÁK előnye, hogy a befektetett összeg bármikor könnyen hozzáférhető a felhalmozott kamattal együtt.

A decentralizált önkormányzati számlavezetés elektronikus és költséghatékony módon, ráadásul jelentős többletadminisztráció nélkül biztosítja az önkormányzati gazdálkodást és a pénzforgalom lebonyolítását - jegyzi meg a Magyar Államkincstár közleménye. A szolgáltatás az önkormányzatok részére mind banki, mind kincstári oldalról ingyenes, és továbbra is lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabadon rendelkezzenek számlaköveteléseik felett. Azt írják, a szabályozás gyakorlati alkalmazása a központi költségvetés finanszírozása szempontjából is előnyös.

Címlapkép forrása: Róka László