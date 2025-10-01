  • Megjelenítés
Mától nem a bankoknál, hanem az államkincstárnál van az önkormányzati pénzek egy része
Bank

Mától nem a bankoknál, hanem az államkincstárnál van az önkormányzati pénzek egy része

Portfolio
Október elsejétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban. Első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra az új szabályozásba, azaz most kizárólag a megyei jogú városokat, valamint a fővárosi és kerületi önkormányzatokat érinti. A kör 2027. január 1-jétől a városi önkormányzatokkal bővül tovább, végül 2028. január 1-jétől már az összes települési önkormányzat érintett lesz az új modellben. A szolgáltatás díj- és jutalékmentes - közölte a Kincstár.

A modellben résztvevő önkormányzatok és költségvetési szerveik

október elsejétől a két évvel korábbi költségvetésük éves kiadási főösszegének legfeljebb 5 százalékát tarthatják valamely belföldi hitelintézetnél

vezetett fizetési számlájukon. Az ezen felüli összeget a számlavezető bank naponta automatikus elszámolással átutalja az önkormányzat és intézményei kincstári számlájára. A korábbi statisztikai adatok alapján a hitelintézeti számlákon maradó limitösszeg jellemzően biztosítja az érintett szervek napi likviditásszükségletét.

Amennyiben a limitösszegen felül fizetési kötelezettség merülne fel, akkor az önkormányzat vagy költségvetési szerve a kincstári számlájáról elektronikusan és ingyenesen át tudja utalni a szükséges forrást a hitelintézeti számlájára, akár azonnali átutalási megbízás formájában.

Lehetőség van arra is, hogy a

napi likviditáshoz nem szükséges forrást az önkormányzat befektesse az új, kedvező hozamú Önkormányzati Magyar Államkötvénybe (ÖMÁK).

A kizárólag a Kincstárban vásárolható ÖMÁK a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású, 10 000 forint alapcímletű dematerializált értékpapír, amelynek kamata jelenleg 6,5 százalék. Az ÖMÁK előnye, hogy a befektetett összeg bármikor könnyen hozzáférhető a felhalmozott kamattal együtt.

Kapcsolódó cikkünk

Új 6,5%-os magyar állampapír érkezik, de nem a lakosságnak

A decentralizált önkormányzati számlavezetés elektronikus és költséghatékony módon, ráadásul jelentős többletadminisztráció nélkül biztosítja az önkormányzati gazdálkodást és a pénzforgalom lebonyolítását - jegyzi meg a Magyar Államkincstár közleménye. A szolgáltatás az önkormányzatok részére mind banki, mind kincstári oldalról ingyenes, és továbbra is lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabadon rendelkezzenek számlaköveteléseik felett. Azt írják, a szabályozás gyakorlati alkalmazása a központi költségvetés finanszírozása szempontjából is előnyös.

Kapcsolódó cikkünk

Új részleteket tudtunk meg az önkormányzati számlavezetés változásairól, 300 milliárd mozdulhat meg

A Magyar Államkincstárba kell utalni az önkormányzatok pénzét – szigorú tervvel állt elő a kormány

Címlapkép forrása: Róka László

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz raiffeisen
Bank
Megint nem jött össze a Raiffeisen kivonulása Oroszországból
Pénzcentrum
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility