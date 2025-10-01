Mától nem a bankoknál, hanem az államkincstárnál van az önkormányzati pénzek egy része

A modellben résztvevő önkormányzatok és költségvetési szerveik
október elsejétől a két évvel korábbi költségvetésük éves kiadási főösszegének legfeljebb 5 százalékát tarthatják valamely belföldi hitelintézetnél
vezetett fizetési számlájukon. Az ezen felüli összeget a számlavezető bank naponta automatikus elszámolással átutalja az önkormányzat és intézményei kincstári számlájára. A korábbi statisztikai adatok alapján a hitelintézeti számlákon maradó limitösszeg jellemzően biztosítja az érintett szervek napi likviditásszükségletét.
Amennyiben a limitösszegen felül fizetési kötelezettség merülne fel, akkor az önkormányzat vagy költségvetési szerve a kincstári számlájáról elektronikusan és ingyenesen át tudja utalni a szükséges forrást a hitelintézeti számlájára, akár azonnali átutalási megbízás formájában.
Lehetőség van arra is, hogy a
napi likviditáshoz nem szükséges forrást az önkormányzat befektesse az új, kedvező hozamú Önkormányzati Magyar Államkötvénybe (ÖMÁK).
A kizárólag a Kincstárban vásárolható ÖMÁK a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású, 10 000 forint alapcímletű dematerializált értékpapír, amelynek kamata jelenleg 6,5 százalék. Az ÖMÁK előnye, hogy a befektetett összeg bármikor könnyen hozzáférhető a felhalmozott kamattal együtt.
A decentralizált önkormányzati számlavezetés elektronikus és költséghatékony módon, ráadásul jelentős többletadminisztráció nélkül biztosítja az önkormányzati gazdálkodást és a pénzforgalom lebonyolítását - jegyzi meg a Magyar Államkincstár közleménye. A szolgáltatás az önkormányzatok részére mind banki, mind kincstári oldalról ingyenes, és továbbra is lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabadon rendelkezzenek számlaköveteléseik felett. Azt írják, a szabályozás gyakorlati alkalmazása a központi költségvetés finanszírozása szempontjából is előnyös.
Címlapkép forrása: Róka László
