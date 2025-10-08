Autófinanszírozási botrány rázta meg Nagy-Britanniát, horrorisztikus kártérítést fizethetnek a bankok

  • Megjelenítés
FONTOS Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
A brit pénzügyi felügyelet nem kevesebb mint 8,2-9,7 milliárd font közötti kártérítés megfizetését írná elő a brit gépjármű-finanszírozási piac szereplői számára a tisztességtelenül értékesített autóhitelek miatt. A horrorisztikusnak tűnő összeg egyébként így is alacsonyabb a korábban becsültnél.

A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FCA) kedden közzétett, hat hetes konzultációra bocsátott tervezete szerint a Lloyds Banking Group, a Close Brothers és Barclays bankokat is érintő kártérítési kötelezettség a korábbi várakozásoknál alacsonyabb lesz - írja a Reuters.

Számos gépjármű-finanszírozó nem tartotta be a jogszabályokat vagy az előírásokat

- nyilatkozta Nikhil Rathi, az FCA vezérigazgatója. "Most, hogy tisztán lehet látni jogilag, itt az ideje, hogy ügyfeleik méltányos kártérítést kapjanak."

A becslések szerint 2007 és 2024 között kötött 14,2 millió tisztességtelenül kihelyezett gépjárműhitel érintettjeinek 85%-a vehet részt

a kártérítési programban, egy "nagyon valószínűtlen" forgatókönyv szerint akár 100%-ra is felkúszhat ez az arány. Ez az időszakban kötött összes szerződés 44%-át jelenti.

Az FCA közlése szerint a brit fogyasztók átlagosan körülbelül 700 font kártérítésre számíthatnak. A kifizetések már jövőre megkezdődhetnek, bár Rathi hangsúlyozta, hogy a számok csak becslések és változhatnak.

A problémák jelentős része az úgynevezett diszkrecionális jutalékmegállapodásokból (DCA) származik, amelyekben a hitelezők lehetővé tették az autókereskedések számára, hogy növeljék bevételeiket a fogyasztók által fizetett kamatok emelésével. Az FCA 2021-ben betiltotta ezeket a megállapodásokat.

A fogyasztók akkor is jogosultak kártérítésre,

  • ha nagyon magas jutalékról szóló megállapodás volt érvényben az esetükben,
  • vagy ha kizárólagos szerződéses kapcsolat állt fenn a hitelező és az autókereskedő között.

A felügyelet korábban 9-18 milliárd font közötti költséget becsült a kártérítési programra, és úgy vélte, hogy a legtöbb érintett kevesebb mint 950 font kártérítést kaphat. Ez a mostani, alacsonyabb becslés enyhítette az ágazat azirányú félelmeit, hogy a költségek megközelíthetik a korábbi brit törlesztésvédelmi biztosítások (PPI) botrányában kifizetett 40 milliárd fontot meghaladó kártérítési összeget is.

Az alacsonyabb végösszeg ellenére ez továbbra is az egyik legköltségesebb botrány lesz a brit bankok számára. A hitelezők, köztük a Santander és a Bank of Ireland brit leányvállalatai, valamint nagy autógyártók finanszírozási részlegei

eddig több mint 2 milliárd font céltartalékot képeztek a potenciális kártérítési igények fedezésére.

