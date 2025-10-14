Nagy botrány kerekedhet ebből: törvénytelen volt a hatalmas bankmentés?

A szövetségi közigazgatási bíróság kedden részleges döntésében kimondta, hogy a pénzpiaci felügyelet (FINMA) 2023 márciusi intézkedése, amely törölte a Credit Suisse Additional Tier 1 (AT1) kötvényeit az államilag irányított UBS általi felvásárlás során,
nélkülözte a jogalapot.
A bíróság úgy ítélte meg, hogy a kötvénytulajdonosok tulajdonjogait súlyosan megsértették, amihez egyértelmű és formális jogalapra lett volna szükség. Ilyen jogalap azonban nem létezett
- áll a bírósági közleményben.
A 2023-as leírás sokkolta a piacokat, mivel a részvényesi kompenzációt a kötvénytulajdonosok követelései elé helyezte. A Credit Suisse átvételekor a részvényesek körülbelül 3,25 milliárd dollár értékű UBS-részvényt kaptak, míg az AT1 kötvények tulajdonosai semmit sem.
A döntés hatására az UBS részvényei több mint 3,5%-kal estek a keddi kereskedésben. A svájci pénzügyminisztérium és a FINMA közölte, hogy elemezni fogják a bírósági döntést, míg a UBS nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
A bíróság döntése ellen fellebbezni lehet az ország legfelsőbb bíróságához. A kötvényleírás miatt mintegy 3000 panaszos nyújtott be fellebbezést a bírósághoz körülbelül 360 ügyben. A bíróság egyelőre csak egy fellebbezési ügyben hozott részleges döntést, amelyben érvénytelenítette a FINMA rendeletét, de még nem döntött a leírás visszafordításáról. A többi ügy felfüggesztésre került, amíg a rendelet érvénytelenítésével kapcsolatos döntés jogerőre nem emelkedik.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
