Mutatjuk a részvényt, ami az Nvidiánál is nagyobbat robbanhat jövőre!

Az elmúlt bő egy évben az Nvidia vált az AI körüli befektetői őrület zászlóshajójává: az árfolyam valósággal kilőtt, a vállalat időközben a világ legértékesebb cégévé nőtte ki magát. Az utóbbi hónapokban azonban fokozatosan romlani kezdett a részvénnyel kapcsolatos piaci hangulat, és nemrég érkeztek olyan jelzések, amik alapján nem kizárt, hogy megtört az Nvidia gyakorlatilag egyeduralkodó pozíciója.

A hírre a részvény a hónap elején nagyot zuhant, ezzel párhuzamosan máris elindultak a spekulációk azzal kapcsolatban, hogy vajon tényleg trónfosztás történik-e, vagy csak egy „repedés van a pajzson".

Az egyik legizgalmasabb befektetői őrülettel kapcsolatban most megszólaltak a Bank of America szakértői, akik szerint új nyertese lesz 2026-ban az AI-láznak, ez a vállalat pedig nem lesz más, mint