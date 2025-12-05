  • Megjelenítés
 
Mutatjuk a részvényt, ami az Nvidiánál is nagyobbat robbanhat jövőre!

Az elmúlt évek legizgalmasabb tőzsdei narratívája egyértelműen a mesterséges intelligencia volt: az Nvidia vezetésével valósággal kilőttek a chipgyártó vállalatok árfolyamai, az Nvidia konkrétan a világ legértékesebb tőzsdei cégévé vált. Pár hete azonban olyan jelzés érkezett, amire nagyon sokan felkapták a fejüket, hiszen nem kizárt, hogy valami megtört a sztárrészvénynél. Rögtön elindult a versenyfutás az AI-rali következő ngy nyerteséért, és most úgy néz ki, hogy a Bank of America elemzői meg is találták a győztest: nézzük, hogy szerintük melyik AI-részvény árfolyama robbanhat a legnagyobbat jövőre!

Az elmúlt bő egy évben az Nvidia vált az AI körüli befektetői őrület zászlóshajójává: az árfolyam valósággal kilőtt, a vállalat időközben a világ legértékesebb cégévé nőtte ki magát. Az utóbbi hónapokban azonban fokozatosan romlani kezdett a részvénnyel kapcsolatos piaci hangulat, és nemrég érkeztek olyan jelzések, amik alapján nem kizárt, hogy megtört az Nvidia gyakorlatilag egyeduralkodó pozíciója.

A hírre a részvény a hónap elején nagyot zuhant, ezzel párhuzamosan máris elindultak a spekulációk azzal kapcsolatban, hogy vajon tényleg trónfosztás történik-e, vagy csak egy „repedés van a pajzson".

Az egyik legizgalmasabb befektetői őrülettel kapcsolatban most megszólaltak a Bank of America szakértői, akik szerint új nyertese lesz 2026-ban az AI-láznak, ez a vállalat pedig nem lesz más, mint

