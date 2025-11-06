  • Megjelenítés
Megmenekülhetnek a brit bankok az adóemeléstől, emelkednek a részvényárfolyamok
Bank

Megmenekülhetnek a brit bankok az adóemeléstől, emelkednek a részvényárfolyamok

Portfolio
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter a korábbi tervekkel szemben várhatóan mégsem emeli meg a bankokra kivetett különterheket az őszi költségvetés részeként, mert a szektor versenyképességének megőrzését tartja elsődlegesnek - jelentette a Financial Times. A brit bankok részvényei emelkedéssel reagáltak a hírre: a Lloyds 2,2%-os, a Barclays 1,4%-os, az HSBC 1,0%-os pluszban áll.

Rachel Reeves jelezte a munkatársainak: célja, hogy a bankszektor versenyképes maradjon és képes legyen támogatni a gazdasági növekedést, ezért a bankokra kivetett adók emelése nem szerepel a prioritásai között.

A brit lap forrásai hangsúlyozták, hogy a végső döntések még nem születtek meg, de a költségvetés előkészítésében részt vevők szerint a brit bankok nemzetközi összevetésben már most is magas adóterhet viselnek.

Terítéken van több lehetséges adóintézkedés, de a bankok megadóztatásának növelése ettől nagyon messze áll.

A brit bankok jelenleg 28 százalékos társasági adókulcs alá tartoznak, szemben a 25 százalékos általános kulccsal. Emellett külön, mérlegfőösszeg-alapú illetéket is fizetnek, amely egyes tételekre legfeljebb 0,1 százalék.

A pótlék és a mérlegalapú illeték együttesen a következő évben várhatóan mintegy 2,5 milliárd font bevételt hoz a brit költségvetésnek.

A Cityben attól tartottak, hogy Reeves a költségvetésben megemeli a bankokra kivetett adókat, hogy lefölözze a szektor magas profitját, és közben politikai üzenetet küldjön a Munkáspárt képviselőinek: a pénzintézeteket is célba veszi, nem csak a "hétköznapi" választókat.

Reevest ugyanakkor meggyőzték a túladóztatás kockázatairól szóló érvek, és az év elején bankvezéreknek is jelezte: egy ilyen lépés szembemenne a Munkáspárt növekedéspárti programjával.

Címlapkép forrása: Shutterstock

