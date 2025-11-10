Nagy Márton élesen reagált az OTP váratlan húzására

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint hiába terjesztett be alkotmányjogi panaszt az OTP az ATM törvénnyel kapcsolatban, "minden magyar embert megillet a készpénzfelvétel, mint alapszolgáltatás".

Ahogy arról mi is beszámoltunk, alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP több más hitelintézettel közösen, az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény Alaptörvénybe ütközésének megállapítását kérték.

Erre most a Facebookon reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter:

Minden magyar embert megillet a készpénzfelvétel, mint alapszolgáltatás - éljen az ország bármely pontján!

- írja, hozzátéve, hogy az ATM egy olyan, a lakosságot támogató és segítő alapszolgáltatás, mint a már ma is működő alapszámla. Hangsúlyozza:

Változatlanul és határozottan elvárja a kormány, hogy mindenhol legyen ATM, és azt is, hogy abból 300 ezer forintot ki tudjon venni a lakosság ingyenesen.

