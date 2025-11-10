  • Megjelenítés
Nagy Márton élesen reagált az OTP váratlan húzására
Nagy Márton élesen reagált az OTP váratlan húzására

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint hiába terjesztett be alkotmányjogi panaszt az OTP az ATM törvénnyel kapcsolatban, "minden magyar embert megillet a készpénzfelvétel, mint alapszolgáltatás".

Ahogy arról mi is beszámoltunk, alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP több más hitelintézettel közösen, az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény Alaptörvénybe ütközésének megállapítását kérték.

Erre most a Facebookon reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter:

Minden magyar embert megillet a készpénzfelvétel, mint alapszolgáltatás - éljen az ország bármely pontján!

- írja, hozzátéve, hogy az ATM egy olyan, a lakosságot támogató és segítő alapszolgáltatás, mint a már ma is működő alapszámla. Hangsúlyozza:

Változatlanul és határozottan elvárja a kormány, hogy mindenhol legyen ATM, és azt is, hogy abból 300 ezer forintot ki tudjon venni a lakosság ingyenesen.

