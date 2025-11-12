Nagy bejelentést tett Orbán Viktor, csaknem 300 ezer lakáshitelesnek segít a kormány

A kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk

– posztolta a miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban a Telex beszámolója szerint.

1. Meglepő a döntés?

Nem, hiszen választási évhez közeledünk, még a piaci szereplők is arra számítottak, hogy újra meghosszabbítja a kormány az intézkedést, ami a választások miatt várhatóan 2026. június 30-áig biztosan fennmarad. Ez már a nyolcadik hosszabbítás, amely jelentős törlesztőrészlet-emelkedéstől óvja meg a lakáscélú, illetve szabad felhasználású jelzáloghitellel rendelkezők egy részét.

Az intézkedés megszüntetése mintegy 50-60 milliárd forintos éves többletterhet jelentene fél év alatt a jelenlegi referenciakamat-szintek mellett az érintett háztartásoknak.

2. Hány háztartást és mekkora hitelösszeget érint a kamatstop?

A kamatstop intézkedés a legutóbb nyilvánosságra hozott, 2024 végi adatok szerint 286 ezer családot érint, 1200 milliárd forintnyi hitelösszegben.

Darabszám szerint 34,5%, tartozásösszeg alapján 19,1% a fennálló jelzáloghitel-állományon belül a kamatstopos hitelek aránya.

vagyis a tartozások kevesebb mint egyötöde része ma a kamatstopnak, az induláskor ez az arány még egyharmad felett volt. Azon lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelekről van szó, amelyek legfeljebb 5 éves kamatperiódussal rendelkeznek.

3. Hogy is működik a kamatstop?

Elnevezésével ellentétben kamatstop nem a kamatokra, hanem a referenciakamatokra húzott sapkát, amire a bankok a változatlan kamatfelárat felszámítják. A jelenlegi – már 2024 nyara óta jellemző - 6,5% körüli piaci BUBOR-szinthez képest például

az alig 2%-os, 2021 októberi referenciakamatszintet kell alkalmazniuk a kamatstop miatt a bankoknak a meglévő jelzáloghitelek törlesztőrészleteinek meghatározása során.

A meghosszabbítás révén a 2022. január 1-je óta kamatstopos 3, 6 és 12 havi kamatperiódusú jelzáloghitelek már 4,5 éve, a 2022. november 1-jén, utólag a kamatstopba bevont 3 és 5 éves kamatperiódussal bíró jelzáloghitelek több mint 3,5 éve lesznek a kamatstop hatálya alatt a jövő év közepén. E hitelek árazása mind a 2021. október 27-án érvényes referenciakamatot követi, a szerződéstől való eltérés terhét pedig a bankok viselik.

4. Mennyibe kerül már a bankoknak a kamatstop?

Az MNB legutóbbi számításai alapján az idei első félévben mintegy 28 milliárd forintjába került közvetlenül a bankszektornak az intézkedés. A Pénzügyi stabilitási jelentés alapján év közepén már 413 milliárd forintos banki költségnél jártunk, év végéig pedig mintegy 440 milliárd forintra,

2026 közepéig 460-470 milliárd forintra emelkedhet a közvetlen banki költség.

Igaz, a tényleges nettó banki költség ennél biztosan kisebb: a kamatstop a jelzáloghitelek néhány százalékánál megakadályozhatta a nemteljesítővé válást, és megóvhatta a bankokat a hozzá kapcsolódó banki céltartalék-képzéstől.

5. Mennyivel nőnének a törlesztőrészletek, ha eltörölnék a kamatstopot?

Az alábbi példában megnéztük ezt a kamatstop hirtelen eltörlése esetén, 6,5%-os 3 havi BUBOR-t mint referenciakamatot és 3 százalékpontos kamatfelárat feltételezve. Mivel viszonylag régi hitelekről van szó, a legtipikusabbnak mondható 5 éves hátralévő futamidőt figyelembe véve 11% körüli havi törlesztőrészlet-emelkedés következne be,

de a hosszabb hátralévő futamidejű hitelek és a nagyobb tartozások esetében létezhet egy olyan szűkebb réteg, amelynek 30% feletti, illetve elviselhetetlenül nagy forintösszegű adósságszolgálati sokkot kellene elviselnie. E fenti törlesztési hatást vagy sokkot kerülik el a háztartások a kamatstop fenntartásával. A aggregált piaci számok alapján elmondható, hogy a

háztartások nagy átlagban egyenként 90-100 ezer forintot nyernek hat hónap alatt a meghosszabbítással.

6. Mennyien vannak, akiknek nagyon fájna a kamatstop kivezetése?

A jelzáloghitel-kamatstop kivezetésével potenciálisan sérülékennyé váló hitelállomány rendszerszinten nem jelentős, a háztartási hitelportfólió minőségére a kamatstop kivezetése kis mértékű kockázatot jelent – állapította meg legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentésében a jegybank. Az MNB májusi becslése szerint

a sérülékenynek tekinthető adósok száma mindössze 16 ezer fő, akikhez 137 milliárd forintnyi kamatstopban lévő hitelállomány kapcsolódik,

az adósok egyéb hiteleit is figyelembe véve pedig 24 ezer szerződés (185 milliárd forint) törlesztése válhatna problémássá.

7. Összességében előnyös a kamatstop?

Nem igazán. A kamatstop fent már említett, a háztartási adósságszolgálatot mérséklő előnyével szemben számos hátránya említhető a mérleg másik serpenyőjében, amelyeket 2022 őszén összegyűjtött az MNB is:

Gyengíti a monetáris transzmissziót.

Közvetlen veszteséget eredményez a bankok számára, amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor.

Negatívan hat a hazai pénzügyi kultúrára és növeli az erkölcsi kockázatot.

Indokolatlanul sok előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.

Továbbra is van (illetve 2022 őszén volt) mintegy 7 ezer olyan 5 évnél hosszabb kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés, amelynek kamatfordulója a kamatstop érvényességi időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozik a kamatstop alá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

