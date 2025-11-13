Egymilliárd eurót termelt három hónap alatt a KBC, az elemzőket is meglepte

  • Megjelenítés
Az elemzők által vártnál magasabb harmadik negyedéves nyereségről számolt be a belga KBC, egyúttal három hónapon belül már másodszor emelte meg a nettó kamatbevételére vonatkozó éves előrejelzését.

A belga KBC bank- és biztosítási csoport csütörtökön három hónapon belül másodszor emelte éves előrejelzését, és a korábbi 5,85 milliárd euró (helyett 5,95 milliárd euró nettó kamatbevételt vár – írja a Reuters. A társaság által összeállított elemzői konszenzusban vártnál jobb nyereség elérését a kamatbevételek, a biztosítási bevételek és a nettó díj- és jutalékbevételek növekedése segített.

A társaság 1 milliárd euró nettó nyereséget ért el a harmadik negyedévben, míg az elemzők átlagosan 952 millió eurót vártak.

További részeltek:

  • a nettó kamatjövedelem negyedéves alapon 1%-kal, éves alapon 10%-kal nőtt,
  • a nettó kamatmarzs 2,05% volt, ami 3 bázisponttal alacsonyabb az előző negyedévnél és 4 bázisponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakánál,
  • a nettó díj- és jutalékbevételek negyedév alatt 6%-kal, éves összevetésbe 10%-kal nőttek, főként az alapkezelési és banki szolgáltatási díjak emelkedése miatt,
  • a hitelezési értékvesztések 45 millió euróra rúgtak, ami jóval alacsonyabb az előző negyedévi 116 millió eurónál és az egy évvel korábbi 61 millió eurónál,
  • a működési költségek (bank- és biztosítási adók nélkül) egy negyedév alatt 2%-kal nőttek, éves összevetésben 1%-kal,
  • a költség/bevétel arány az első kilenc hónapban 47%-ról 45%-ra javult, bank- és biztosítási adók nélkül pedig 41% volt az egy évvel korábbi 43%-kal szemben,
  • az ügyfélhitelek volumene 2%-kal nőtt negyedéves és 8%-kal éves alapon,
  • az ügyfélbetétek stabilak voltak negyedéves, és 3%-kal nőttek éves összevetésben.

A biztosítási szolgáltatási eredmény 142 millió euró volt, ami alacsonyabb az előző negyedévi 166 millió eurónál, de jelentősen magasabb az egy évvel korábbi 81 millió eurónál (amit a közép-európai Boris vihar torzított). Ebből a nem-életbiztosítások 87 millió eurót, az életbiztosítások 55 millió eurót képviseltek. A nem-életbiztosítási kombinált hányad az év első kilenc hónapjában 87% volt, ami jobb a 2024-es 90%-nál. A nem-életbiztosítási értékesítés 8%-kal, az életbiztosítás 7%-kal nőtt egy év alatt.

