Elköltözik a legnagyobb svájci bank? - Az amerikai pénzügyminiszterrel tárgyalt a UBS elnöke
Bank

Portfolio
A svájci UBS közölte: továbbra is svájci székhellyel kíván működni - írja a Reuters. Pedig a Financial Times szerint Colm Kelleher, az UBS elnöke és Scott Bessent, az amerikai pénzügyminiszter négyszemközt egyeztettek a székhely esetleges Egyesült Államokba költöztetéséről.

A bank hétfőn reagált a Financial Times beszámolójára, amely szerint Colm Kelleher, az UBS elnöke és Scott Bessent, az amerikai pénzügyminiszter négyszemközt egyeztettek a székhely esetleges Egyesült Államokba költöztetéséről.

A lap értesülései szerint a zürichi székhelyű hitelintézet tartalékforgatókönyveiben továbbra is számol a Svájcból való kitelepüléssel, és erre akkor kerülne sor, ha a svájci kormány nem hátrál meg a készülő új tőkekövetelmények ügyében.

Ahogy azt többször is hangsúlyoztuk, globális bankként Svájcból szeretnénk sikeresen működni

– írta az UBS a Reutersnek küldött e-mailjében.

Belső források szerint a bank a tartaléktervek részeként a költözés lehetőségét is megvizsgálta. A New York Post szeptemberben arról számolt be, hogy az UBS a javasolt szigorú svájci őkekövetelmények miatt az Egyesült Államokba települést fontolgatja.

Az amerikai pénzügyminisztérium nem reagált azonnal a kommentárkérésre.

UBS

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

