Vételre ajánlják a Gránit Bank részvényeit

A Gránit Bank Nyrt. (Bank) harmadik negyedéves eredményeinek közzétételét követően az MBH Befektetési Bank Zrt. (MBH) és az Equilor Befektetési Zrt. (Equilor) elemzői is közzétették a bank részvényeire vonatkozó frissített befektetési elemzésüket.

A bank harmadik negyedéves eredményei alapján

az MBH megerősítette a Bank részvényeinek 17 063 Ft-os,

Ft-os, az Equlior pedig a 18 306 Ft-os célárfolyamát,

és mindketten fenntartották vételi ajánlásukat.

Az MBH elemzése itt, az Equiloré itt érhető el a Gránit Bank részvényeiről.

