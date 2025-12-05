  • Megjelenítés
Vételre ajánlják a Gránit Bank részvényeit
Vételre ajánlják a Gránit Bank részvényeit

A Gránit Bank részvényeit továbbra is vételre ajánlja az MBH Befektetési Bank és az Equilor a 17 063 és 18 306 forintos korábbi céláraik megerősítésével - közölte a társaság.

A Gránit Bank Nyrt. (Bank) harmadik negyedéves eredményeinek közzétételét követően az MBH Befektetési Bank Zrt. (MBH) és az Equilor Befektetési Zrt. (Equilor) elemzői is közzétették a bank részvényeire vonatkozó frissített befektetési elemzésüket.

Jelentett a Gránit Bank, megérkeztek az újabb rekordok

A bank harmadik negyedéves eredményei alapján

  • az MBH megerősítette a Bank részvényeinek 17 063 Ft-os,
  • az Equlior pedig a 18 306 Ft-os célárfolyamát,

és mindketten fenntartották vételi ajánlásukat.

Az MBH elemzése itt, az Equiloré itt érhető el a Gránit Bank részvényeiről.

