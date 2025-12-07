  • Megjelenítés
Tízezres leépítésre készül a svájci bankóriás
Bank

A svájci UBS bank 2027-ig további 10 000 munkahely megszüntetését tervezi – írta vasárnap a SonntagsBlick című svájci lap.

A SonntagsBlick vasárnapi beszámolója szerint a svájci UBS bank

2027-ig újabb, mintegy 10 000 álláshelyet készül leépíteni.

A lap nem közölte, honnan származnak az értesülései, és az UBS egyelőre nem reagált a hírre.

Forrás: Reuters

