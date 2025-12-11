  • Megjelenítés
Jó híreket közölt magáról a Bank of America
Jó híreket közölt magáról a Bank of America

Brian Moynihan, a Bank of America vezérigazgatója szerint a bank "markets", vagyis kereskedési és értékesítési üzletágának bevételei a negyedik negyedévben várhatóan 8–10 százalékkal nőnek, miközben a befektetési banki díjbevételek lényegében változatlanok maradnak - írja a Reuters.
A piacokat novemberben megrázták a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvénybuboréktól való félelmek, valamint a Fed közeljövőbeli kamatcsökkentéseit övező bizonytalanság, a vezető tőzsdeindexek így április óta nem látott kilengéseket produkáltak.

Moynihan a Goldman Sachs amerikai pénzügyi konferenciáján elmondta, hogy a fogyasztók stabil anyagi helyzetben vannak, és egyelőre semmi nem utal széles körű pénzügyi nehézségekre. "

A fogyasztás folyamatosan nő, a hitelminőség pedig jó

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a hitelezési veszteségek gyakorlatilag stagnálnak. A Bank of America emellett a negyedik negyedévben várhatóan növeli részvény-visszavásárlásait.

A bank novemberi befektetői napján megemelte jövedelmezőségi célját:

középtávon 16–18 százalékos tőkearányos megtérülést céloz meg,

szemben a korábbi, "közepes tízes" sávval. Ezzel a Wall Street-i riválisokhoz kíván felzárkózni, főként technológiai beruházásokra és terjeszkedésre alapozva.

