Rekordmagas célárak jöttek ki az OTP-re - Bőven van fantázia a részvényekben!

Lendületben az OTP
Az OTP idén már 55 százalékot emelkedett, ezzel húzza magával az egész magyar tőzsdét. A BUX 37 százalékot ralizott, ennek az emelkedésnek gyakorlatilag két motorja van, az OTP és a Telekom.
Egy ekkora emelkedés után azt gondolhatnánk, hogy már nincs nagy tere a további emelkedésnek, de egyre több elemző jön ki a mostani árfolyamnál jóval magasabb célárral.
Az elmúlt hónapokban folyamatosan javult az OTP megítélése az elemzők körében. Először a 30 ezer forint feletti, majd a 35 ezer forint feletti célárak váltak általánossá, és
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!
További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés