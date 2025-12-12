Politikai sokkok ellen kezdi el felkészíteni az EKB a bankokat

Az Európai Központi Bank (EKB) pénteken közölte, hogy átfogó vizsgálatnak veti alá az euróövezet 110 legnagyobb bankját, hogy felmérje, a súlyos geopolitikai sokkok miként befolyásolhatják üzletmenetüket, és milyen lépésekkel lehet mérsékelni ezek hatását - írja a Reuters.

A jövő évben induló úgynevezett fordított stresszteszt keretében az EKB arra kéri a bankokat, hogy írják le, milyen típusú politikai sokk eredményezné az elsődleges alapvető tőkéjük (CET1) 300 bázispontos csökkenését. Be kell mutatniuk azt is, hogy ez miként hatna likviditásukra és finanszírozási feltételeikre.

A geopolitikai kockázatok kezelése az EKB kiemelt prioritása lesz a következő években.

A jegybank célja, hogy feltárja az egyes bankokra jellemző sebezhetőségeket, és felülvizsgálja a hitelintézeteknek a kockázati kitettségükre vonatkozó feltételezéseit. A vizsgálat eredményeit várhatóan 2026 nyarán hozzák nyilvánosságra.

Bár a teszt közvetlenül nem érinti majd a tőkekövetelményeket, a feltárt gyengeségek bekerülnek az EKB felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamatába. Ennek alapján határozzák meg, hogy a bankoknak mekkora tőkét kell tartaniuk a szabályozói minimum felett.

A bankok tőkekövetelményeinek egyszerűsítéséről szól az EKB csütörtökön közzétett javaslata:

