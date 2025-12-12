  • Megjelenítés
Politikai sokkok ellen kezdi el felkészíteni az EKB a bankokat
Bank

Politikai sokkok ellen kezdi el felkészíteni az EKB a bankokat

Portfolio
Az Európai Központi Bank (EKB) pénteken közölte, hogy átfogó vizsgálatnak veti alá az euróövezet 110 legnagyobb bankját, hogy felmérje, a súlyos geopolitikai sokkok miként befolyásolhatják üzletmenetüket, és milyen lépésekkel lehet mérsékelni ezek hatását - írja a Reuters.

A jövő évben induló úgynevezett fordított stresszteszt keretében az EKB arra kéri a bankokat, hogy írják le, milyen típusú politikai sokk eredményezné az elsődleges alapvető tőkéjük (CET1) 300 bázispontos csökkenését. Be kell mutatniuk azt is, hogy ez miként hatna likviditásukra és finanszírozási feltételeikre.

Kapcsolódó cikkünk

EKB: súlyos, messzire ható sokkokra kell felkészülniük a bankoknak

A geopolitikai kockázatok kezelése az EKB kiemelt prioritása lesz a következő években.

A jegybank célja, hogy feltárja az egyes bankokra jellemző sebezhetőségeket, és felülvizsgálja a hitelintézeteknek a kockázati kitettségükre vonatkozó feltételezéseit. A vizsgálat eredményeit várhatóan 2026 nyarán hozzák nyilvánosságra.

Bár a teszt közvetlenül nem érinti majd a tőkekövetelményeket, a feltárt gyengeségek bekerülnek az EKB felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamatába. Ennek alapján határozzák meg, hogy a bankoknak mekkora tőkét kell tartaniuk a szabályozói minimum felett.

Még több Bank

Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama

Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank

Új pénzügyi játékszabályokat sürget az amerikai pénzügyminiszter

A bankok tőkekövetelményeinek egyszerűsítéséről szól az EKB csütörtökön közzétett javaslata:

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette az EKB a bankok tőkekövetelményeire vonatkozó egyszerűsítő javaslatait

Címlapkép forrása: 2019 Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility