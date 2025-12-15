Megőrültek a magyarok az MBH-részvényekért: nem maradt annyi papír, amennyit megvettek volna

Az MBH Bank közleménye alapján kimagasló befektetői részvétel mellett zárult a 2000-es évek volumenét tekintve eddigi legnagyobb hazai nyilvános tőzsdei részvénytranzakciója, a társaság közel 3 hétig tartó nyilvános részvényértékesítése. A folyamat során a bank a tulajdonában lévő,
7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő, összesen 22 577 074 darab részvényt számláló sajátrészvény-állományt
bocsátotta értékesítésre.
A tranzakciós folyamat végén a lakossági befektetők részére végül összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, így a bank sikeresen értékesítette a felajánlott részvényállomány teljes egészét. Az MBH Bank közkézhányada így a tranzakciót követően 20 százalék fölé nőtt.
A részvényértékesítésben közel 12 ezer lakossági és intézményi befektető vett részt, a beadott igénylések közel 90%-át személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel 10%-a az MBH Befektetési Bank mobilalkalmazásán keresztül történt. Az MBH Bank a december 12-én lezárult intézményi könyvépítést követően
részvényenként 3300 forintos végső intézményi értékesítési áron allokálja a papírokat a résztvevő befektetőknek az előzetesen meghirdetett 3848 forintos maximális árral szemben.
A lakossági igénylések ehhez képest 10 százalékos árkedvezménnyel, vagyis 2970 forinton teljesülnek, tehát a 2992 forintos befogadási küszöbérték alatt. Összesítve így a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri az 67,8 milliárd forintot.
A lakossági értékesítés során minden befektető, aki az értékesítési időszakban érvényes részvényigénylési nyilatkozatot nyújtott be, azonos elbánásban részesült. Az allokáció során a bank célja az volt, hogy a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló Ajánlati Részvények igazságos és átlátható módon kerüljenek kiosztásra – hangsúlyozták.
Tekintettel arra, hogy a tranzakció során jelentős túlkereslet mutatkozott, így a lakossági igények meghaladták a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló részvények darabszámát, a kiosztás jegyzésarányosan történt.
Ez azt jelenti, hogy minden befektető az általa igényelt mennyiség arányában kapott részvényt.
Az arány meghatározása a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló részvények darabszáma és az összes érvényes lakossági igénylés alapján történt, a beadott igénylések befektetőnkként közel 70%-os arányban kerülnek teljesítésre.
A nem teljesülő igénylések ellenértéke, illetve a befogadási küszöbérték és a végleges lakossági kedvezményes ár közötti különbözet a Nyilvános Értékesítési Időszak lezárását követő legkésőbb 7 napon belül, de tervezetten december 18-án maradéktalanul átvezetésre, visszafizetésre, illetve feloldásra kerül (kamat-, illetve bármilyen további fizetési kötelezettség nélkül) ugyanarra az ügyfélszámlára, ahonnan a fedezeti összeg zárolása, elkülönítése vagy fedezetbe vonása történt.
A hétfőn allokált részvények 2025. december 18-án, vagyis csütörtökön kerülnek jóváírásra, aznaptól megkezdődhet az értékpapírokkal a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
„Bátran kijelenthetjük, hogy az MBH Bank részvényigénylési folyamata az elmúlt 25 év legnagyobb hazai tőzsdei tranzakciójaként vonul be a köztudatba. Mától már nem csak a második legnagyobb hazai hitelintézet az MBH Bank, hanem közel 12 ezer hazai befektető bankja is. A jelentős befektetői érdeklődés visszaigazolja, hogy a befektetők és a piac is bízik az MBH Bank értékeiben és az előttünk álló növekedési potenciálban. A mostani tranzakció bebizonyította, hogy az MBH Bank nem csak bankként, de befektetési lehetőségként is megszilárdította pozícióját a hazai piacon. Ennek megfelelően a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy minél inkább rászolgáljunk részvényeseink bizalmára” – nyilatkozta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a részvénytranzakció kapcsán.
„A közkézhányad, illetve ezáltal a részvény likviditásának növelésével nemcsak stratégiai céljaink eléréséhez kerülünk közelebb, hanem a hazai tőzsde is egy újabb jelentős bankpiaci papírral bővült. A nemzeti bajnok víziójának megvalósítása érdekében a továbbiakban is folytatjuk tőzsdei jelenlétünk erősítését, rövid távon a BUX indexkosárba, hosszabb távon pedig a blue chip papírok közé kerülést célozva” – mondta el Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
A részvényértékesítési tranzakciót az MBH Bank a befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében hajtotta végre
- hangsúlyozták.
Kijelenthetjük, hogy a várakozásokat messze meghaladó részvényértékesítést hajtott végre az MBH Bank, ami a társaság sztorijával kapcsolatos befektetői optimizmus mellett a szerény árazásnak is köszönhető, hiszen az intézményi befektetőknek a könyv szerinti érték környékén, a lakosságnak ehhez képest 10%-os árengedménnyel ajánlották fel a papírokat.
Ha valaki túlzottan opimistának találta is az Equilor 4047 forintos egyéves célárát (ami most a lakossági befektetők számára egy év alatt 36%-os hozamot jelentene), az egy részvényre jutó (szeptember végi saját tőke alapján kalkulált) 3738 forintos részvényekénti könyv szerinti érték így is 26%-os felértékelődéssel kecsegteti a befektetőket, amennyiben ezt belátható időn belül sikerül elérniük a papíroknak.
Az MBH részvényei eddig alacsony likviditás mellett forogtak, jelenleg 5080 forinton állnak. Ez az árazás túlzónak tűnik, ezért a közkézhányadba most bekerülő papírokkal vélhetően ennél alacsonyabb áron fog megindulni a kereskedés (aki venne a papírokból a tőzsdén, az valószínűleg a nyilvános értékesítés során már megtette ez, így nagy többségbe kerülhetnek az eladni szándékozók a tőzsdén). Kérdés, a most tulajdonossá váló befektetők mekkora arányban bizonyulnak rövid távú spekulánsnak, illetve mennyien alapoznak a bank hosszú távú értékteremtésére, ami a magyar bankszektor átlagánál erőteljesebb üzleti növekedést irányoz elő.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
