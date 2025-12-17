Belenyúl a parlament az online vásárlásokba: itt az első igazi BNPL-szabályozás Magyarországon

A 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) friss módosítása alapvetően átalakítja a halasztott fizetés (BNPL – Buy Now, Pay Later) szabályozását Magyarországon, különbséget téve a kisebb kereskedők és a nagy online platformok között. A módosítás leglényegesebb eleme, hogy

szigorítja a kivételeket, vagyis azt, hogy mikor nem kell alkalmazni a hiteltörvény szigorú szabályait, például a hitelbírálatot vagy a tájékoztatási kötelezettséget.

A törvény két kategóriát hoz létre:

az első a nagy online e-kereskedők csoportja, amelyben a szolgáltató nem minősül kkv-nak, és online szolgáltatást nyújt. Ennél a kategóriánál a halasztott fizetés csak akkor mentesül a hiteltörvény alól, ha a fizetési határidő maximum 14 nap, nincs kamat vagy díj, és nem vonnak be harmadik felet, például bankot. Vagyis ha egy nagy online áruház 30 napos fizetési halasztást kínál, az mostantól hitelnek minősül, és szigorú szabályok alá esik. A másik kategóriába az egyéb kereskedők tartoznak, például kkv webshopok vagy fizikai boltok, amelyeknél a halasztott fizetés 50 napos határidőig mentesülhet a törvény alól, szintén kamat felszámítása és harmadik fél bevonása nélkül.

Az uniós CCD2 irányelv szerint a tagállamoknak 2025. november 20-ig kellett elfogadniuk a szabályokat, de azok főszabály szerint 2026. november 20-tól alkalmazandók. Ez azt jelenti, hogy bár a magyar törvény 2025 decemberében kihirdetésre került,

a piaci szereplőknek nagyjából egyéves felkészülési idejük van az új informatikai és tájékoztatási rendszerek kiépítésére.

Halasztott fizetések mentességi határideje 2026-tól a hiteltörvény alól Értékesítés helye Kereskedő mérete Mentességi határidő Fizikai bolt Bármilyen (KKV és Multi is) 50 nap Webshop Mikro-, kis- és középvállalkozás 50 nap Webshop Nagyvállalat (Multi) 14 nap Forrás: Portfolio

A részletes módosítások a következő főbb pontokat tartalmazzák:

Hitelképesség vizsgálata : Bár a BNPL sok esetben hitelnek minősül, a kereskedők könnyítést kapnak: a hitelképesség vizsgálata alapulhat kizárólag a fogyasztó nyilatkozatán is, így gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé a kasszánál vagy a checkout folyamatnál.

: Bár a BNPL sok esetben hitelnek minősül, a kereskedők könnyítést kapnak: a hitelképesség vizsgálata alapulhat kizárólag a fogyasztó nyilatkozatán is, így gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé a kasszánál vagy a checkout folyamatnál. Reklám és marketing szigorítások : A hitelre vonatkozó reklámokban kötelező figyelmeztetést kell elhelyezni („A hitelfelvételnek ára és költségei vannak” vagy „A hitelfelvétel nem ingyenes”), és tilos sugallni, hogy a hitel javítja a pénzügyi helyzetet, növeli az anyagi forrásokat, vagy helyettesíti a megtakarítást, illetve az árkedvezmény feltétele a hitelfelvétel.

: A hitelre vonatkozó reklámokban kötelező figyelmeztetést kell elhelyezni („A hitelfelvételnek ára és költségei vannak” vagy „A hitelfelvétel nem ingyenes”), és tilos sugallni, hogy a hitel javítja a pénzügyi helyzetet, növeli az anyagi forrásokat, vagy helyettesíti a megtakarítást, illetve az árkedvezmény feltétele a hitelfelvétel. „Dark patterns” tiltása : Tilos az előre kipipált jelölőnégyzet, vagyis a hitelező nem vélelmezheti a fogyasztó beleegyezését; a hitel vagy kapcsolódó szolgáltatás igényléséhez a fogyasztó aktív, egyértelmű cselekvése szükséges.

: Tilos az előre kipipált jelölőnégyzet, vagyis a hitelező nem vélelmezheti a fogyasztó beleegyezését; a hitel vagy kapcsolódó szolgáltatás igényléséhez a fogyasztó aktív, egyértelmű cselekvése szükséges. Tájékoztatási kötelezettségek : Ha a szerződés mobilon vagy online köttetik, a fontos információkat (THM, törlesztő) úgy kell megjeleníteni, hogy azok görgetés vagy kattintás nélkül, vagy nagyon könnyen elérhetők legyenek. Ha a hitelbírálat automatizált, a fogyasztónak joga van emberi beavatkozást kérni, magyarázatot kapni és vitatni a döntést. Emellett a tájékoztatást „kellő időben” kell megadni; ha ez a szerződéskötés előtt kevesebb mint 1 nappal történik, a hitelező köteles külön emlékeztetőt küldeni az elállási jogról a szerződéskötést követő 1–7. napon belül.

: Ha a szerződés mobilon vagy online köttetik, a fontos információkat (THM, törlesztő) úgy kell megjeleníteni, hogy azok görgetés vagy kattintás nélkül, vagy nagyon könnyen elérhetők legyenek. Ha a hitelbírálat automatizált, a fogyasztónak joga van emberi beavatkozást kérni, magyarázatot kapni és vitatni a döntést. Emellett a tájékoztatást „kellő időben” kell megadni; ha ez a szerződéskötés előtt kevesebb mint 1 nappal történik, a hitelező köteles külön emlékeztetőt küldeni az elállási jogról a szerződéskötést követő 1–7. napon belül. Elállási jog : A fogyasztó indoklás nélküli elállási joga 14 nap. Ha a hitelező nem adja át a kötelező szerződési feltételeket és tájékoztatást, az elállási időszak meghosszabbodik 12 hónappal és 14 nappal.

: A fogyasztó indoklás nélküli elállási joga 14 nap. Ha a hitelező nem adja át a kötelező szerződési feltételeket és tájékoztatást, az elállási időszak meghosszabbodik 12 hónappal és 14 nappal. „Feledés joga” a daganatos betegeknél : A hitelfedezeti biztosításoknál tilos felhasználni a fogyasztó onkológiai adatait, ha a gyógykezelés vége óta már eltelt 5 év.

: A hitelfedezeti biztosításoknál tilos felhasználni a fogyasztó onkológiai adatait, ha a gyógykezelés vége óta már eltelt 5 év. Hitelkeret megszűnésekor járó részletfizetési jog: Ha a bank csökkenti a keretet vagy megszünteti a folyószámlahitelt, köteles felajánlani, hogy a fogyasztó a tartozást 12 egyenlő havi részletben törlessze, kivéve, ha az ügyfél egy összegben kívánja visszafizetni. Ez védőhálót nyújt likviditási sokk esetére.

A törvénymódosítás bezárja tehát a kiskaput a nagy tech-cégek és online óriások „fizess 30 nap múlva” típusú ajánlatai előtt:

a nagy online e-kereskedőknél a határidő 14 napra rövidül, a többi kereskedőnél 50 nap marad, vagy a fizetés teljes értékű hitelként működik, bár egyszerűsített bírálattal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images