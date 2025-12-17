  • Megjelenítés
Elfogadták a törvényt, most már akár a kormány is vehet fel hitelt Budapest nevében
Bank

Elfogadták a törvényt, most már akár a kormány is vehet fel hitelt Budapest nevében

Portfolio
Ma szavazott a Parlament a törvényjavaslatról, ami alapján a fővárosi önkormányzat állami garanciás hitelt vehet fel a dolgozói bérének kifizetésére, ha egyébként más forrásból ezt nem tudná teljesíteni.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

A kormányzat célja ezzel – az ő megnevezésükben segélyhiteltörvénnyel – az volt, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége esetén se maradjon fizetés nélkül 27 ezer ember. Karácsony Gergely főpolgármester azonban nehezményezte a jogszabály bizonyos részleteit, többek közt, hogy

  • a kormány akár az önkormányzat megkerülésével is dönthet az ő hitelfelvételükről, hiszen azt akár a Kormányhivatal is kezdeményezheti,
  • ráadásul a hitel kamatát, futamidejét és a fedezetet is a kormány határozná meg a készfizető kezesség vállalásáért cserébe.

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy "kedvezőtlenebb feltételek nem lehetnek, mint amiket a főváros ma a banki hitelszerződéseiben élvez."

A jogszabály részleteiről, az ezzel kapcsolatos különböző álláspontokról itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Segélyhitelt adna a kormány Budapestnek, de Karácsony nem kér belőle

Azt pedig itt fejtettük ki bővebben, hogy min múlik, hogy Budapest képes lesz-e elkerülni a fizetésképtelenséget:

Még több Bank

Zuhan az MBH Bank tőzsdei árfolyama, mutatjuk a magyarázatot

Energetika, védelmi ipar, nemzetközi és magyar nagyvállalatok: ezekre koncentrál ma az ING Bank Magyarországon

Belenyúl a parlament az online vásárlásokba: itt az első igazi BNPL-szabályozás Magyarországon

Kapcsolódó cikkünk

Végső visszaszámlálás indult a fővárosban: napok kérdése, hogy elkerülik-e a pénzügyi összeomlást

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Zuhan az MBH Bank tőzsdei árfolyama, mutatjuk a magyarázatot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility