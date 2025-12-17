Elfogadták a törvényt, most már akár a kormány is vehet fel hitelt Budapest nevében

Ma szavazott a Parlament a törvényjavaslatról, ami alapján a fővárosi önkormányzat állami garanciás hitelt vehet fel a dolgozói bérének kifizetésére, ha egyébként más forrásból ezt nem tudná teljesíteni.

A kormányzat célja ezzel – az ő megnevezésükben segélyhiteltörvénnyel – az volt, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége esetén se maradjon fizetés nélkül 27 ezer ember. Karácsony Gergely főpolgármester azonban nehezményezte a jogszabály bizonyos részleteit, többek közt, hogy

a kormány akár az önkormányzat megkerülésével is dönthet az ő hitelfelvételükről, hiszen azt akár a Kormányhivatal is kezdeményezheti,

ráadásul a hitel kamatát, futamidejét és a fedezetet is a kormány határozná meg a készfizető kezesség vállalásáért cserébe.

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy "kedvezőtlenebb feltételek nem lehetnek, mint amiket a főváros ma a banki hitelszerződéseiben élvez."

A jogszabály részleteiről, az ezzel kapcsolatos különböző álláspontokról itt írtunk részletesen:

