Izgalmas listára került fel az OTP

A Bloomberg Intelligence elemzői több ezer céget követnek az iparágak teljes spektrumában, a tech szektortól az autóiparon át a pénzügyekig és az élelmiszeriparig. Ezek közül most 50 olyat emeltek ki, amelyeket szerintük különösen érdemes figyelni 2026-ban. A listára felkerült az OTP is.

A lista nem a megszokott sztorikra épül: kontrariánus nézőpontok, valamint konkrét változást hozó események kerültek fókuszba, mint az új vezetés, eszközeladások, felvásárlások, vagy új termékek és szolgáltatások bevezetése.

Az összeállításnál a Bloomberg Intelligence azt is nézte, mit boríthat fel a változó amerikai vám- és kereskedelempolitika, hogyan zajlik a verseny a kritikus nyersanyagok biztosításáért, és milyen átalakító hatása van – és lesz – a mesterséges intelligenciának.

Vagyis olyan sztorik vannak a listán, ahol valami történni fog.



Olyan nagyvállalatok papírjai kerültek fel a listára, mint a Boeing, a Continental, a Diageo, a Nike, a Samsung vagy a TSMC.

A listára az OTP is felkerült. Az indoklás itt az, hogy a banknál a gyorsuló profit mellett komolyan megugorhatnak a részvényesi kifizetések a következő egy-két évben. A növekedést elsősorban Kelet-Európa húzza, ahol a bank jól teljesít, a hitelállomány 2020 óta évi 10 százalékkal bővül.

Ebben a helyzetben egyre nehezebb indokolni, miért maradnak visszafogottak a részvényesi kifizetések. Az OTP-nél közel 45 százalékos a kifizetési arány, miközben a régiós és nemzetközi banki összehasonlításban a 70 százalék inkább az alapértelmezett.

Ha a növekedési sztori nem törik meg, akkor logikus lépés lenne a Boomberg szerint az osztalék emelése és a részvény-visszavásárlások felpörgetése.

A pénz tehát megvan, a kérdés inkább az, mikor és mennyit fizetnek ki a részvényeseknek.

