Miközben mindenki az Otthon Startra hajt, 0%-os hiteleket hagynak veszni a magyarok

Az év első tíz hónapjában 1427 milliárd forint lakáshitelt és 936 milliárd forint személyi kölcsönt vettek fel a bankoktól a magyar háztartások, már ősszel meghaladva ezzel a tavalyi év egészének a teljesítményét. Ehhez képest elérhető két kamatmentes hiteltermék is, amelyek közül az egyik historikus mélypontra kerülve 9%-os visszaesést mutat idén, a másik pedig fennállása első évében messze nem teljesítette a kormány várakozásait. Megnéztük, hogy áll most a babaváró hitel és a munkáshitel piaca.