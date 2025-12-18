NGM: átlépte a 15 ezer igénylést a fix 3%-os kkv-hitel

A minisztérium közleménye szerint az október 6-án bevezetett fix 3%-os kkv-hitel kulcsszerepet játszik a vállalkozói bizalom erősítésében. A kamattámogatás miatt kedvező finanszírozási feltételek országos szinten élénkítették a hitelkeresletet, és egyszerre segítik a vállalkozások mindennapi működésének a biztonságát és hosszabb távú beruházásaik elindítását.
A minisztérium közlése szerint az október 6-ai egységesítés óta országosan
- több mint 15 ezer igénylés érkezett
- összesen 831 milliárd forint értékben,
- a befogadott likviditási ügyletek száma a 2024. decemberi teljes havi 1081 darabról 2025. december 15-ig 2249 darabra nőtt, ami időarányosan 108%-os emelkedésnek felel meg,
- a beruházási célú Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ és az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ esetében a befogadott volumen 32%-kal haladta meg az előző év decemberi teljes havi adatát.
Szabados Richárd, a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkár (címlapképünkön) kiemelte: „a 3%-os fix kamatozás nemcsak pénzügyi előnyt jelent, hanem kiszámíthatóságot is ad a vállalkozásoknak. A mostani adatok azt mutatják, hogy a kkv-k egyszerre erősítik működésük biztonságát és indítják el új beruházásaikat, ami elengedhetetlen a hosszú távú növekedéshez.”
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2026. június 30-ig meghosszabbítja a beruházási hitelek mögé nyújtott kezesség első teljes üzleti év végéig érvényes díjmentességét. A Széchenyi Kártya termékek többségéhez automatikusan kapcsolódó Garantiqa-kezesség hozzájárult ahhoz, hogy a beérkező kezességi kérelmek száma az elmúlt hetekben megduplázódjon – közölték.
A Portfolio kérdésére három hete Szabados Richárd elmondta: az idei évben 250 milliárd forintnyi addicionális hitelkeresletre számított a kormány a Széchenyi Kártya Programban, ettől a kiugró őszi kereslet ellenére is messze vagyunk,
nem fenyeget tehát annak a kockázata, hogy rövid időn belül le kellene zárni a programot.
Az arbitrázslehetőségre is rákérdeztünk: az államtitkár szerint létezik az a jelenség, hogy a vállalkozások befektetik a felvett összeget, a likviditási célú hiteleknél ez megengedett és átmenetileg indokolható, de messze nem olyan tartós vagy elterjedt gyakorlat, ami miatt aggódni kellene. Működés, személyi jellegű ráfordítások, rezsiköltségek – a leggyakrabban ezek fedezésére használják a felvett likviditási célú hiteleket a vállalkozások.
Balog Ádám MKIK-alelnök, a KAVOSZ elnöke szerint gyakori az, hogy rövid távon állampapír-vásárlásra akarják fordítani a felvett hitelt a cégek a hitelt, de a végén rendre az derül ki, hogy közben lett egy jobb ötletük is.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Szédületes aukciós világrekord született a design tárgyak kategóriájában
31,4 millió dollárért cserélt gazdát a víziló.
Miért nem érezzük az erősebb forintot a bőrünkön?
Az árakban még nem jelent meg az erősebb árfolyam.
Forradalmi változás jöhet a fogyókúrában: egyetlen tabletta kiválthatja az injekciókat
Sikeresek voltak a tesztek.
NGM: átlépte a 15 ezer igénylést a fix 3%-os kkv-hitel
Minden várakozást felülmúl a céges kereslet.
Bezuhant az amerikai infláció
Megnyugodthat a Fed.
Nagy változás jön Magyarország és Ausztria határain – módosítják a határátlépési rendet
Előkerült a kormányzati lista, amely mindent megváltoztathat.
Kíméletlenül lecsapott az ukrán hírszerzés: MiG-31-es és csúcsmodern légvédelmi eszközök is az orosz veszteséglistán
Hatalmas károkról számoltak be.
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.