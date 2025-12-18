  • Megjelenítés
NGM: átlépte a 15 ezer igénylést a fix 3%-os kkv-hitel
NGM: átlépte a 15 ezer igénylést a fix 3%-os kkv-hitel

Már több mint 15 ezer igénylés érkezett 831 milliárd forint értékben az október 6-a óta egységesen fix 3%-os kamattal kínált Széchenyi Kártya-hitelekre – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A minisztérium közleménye szerint az október 6-án bevezetett fix 3%-os kkv-hitel kulcsszerepet játszik a vállalkozói bizalom erősítésében. A kamattámogatás miatt kedvező finanszírozási feltételek országos szinten élénkítették a hitelkeresletet, és egyszerre segítik a vállalkozások mindennapi működésének a biztonságát és hosszabb távú beruházásaik elindítását. 

A minisztérium közlése szerint az október 6-ai egységesítés óta országosan

  • több mint 15 ezer igénylés érkezett
  • összesen 831 milliárd forint értékben,
  • a befogadott likviditási ügyletek száma a 2024. decemberi teljes havi 1081 darabról 2025. december 15-ig 2249 darabra nőtt, ami időarányosan 108%-os emelkedésnek felel meg,
  • a beruházási célú Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ és az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ esetében a befogadott volumen 32%-kal haladta meg az előző év decemberi teljes havi adatát.

Szabados Richárd, a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkár (címlapképünkön) kiemelte: „a 3%-os fix kamatozás nemcsak pénzügyi előnyt jelent, hanem kiszámíthatóságot is ad a vállalkozásoknak. A mostani adatok azt mutatják, hogy a kkv-k egyszerre erősítik működésük biztonságát és indítják el új beruházásaikat, ami elengedhetetlen a hosszú távú növekedéshez.”

Szabados Richárd
Nemzetgazdasági Minisztérium, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2026. június 30-ig meghosszabbítja a beruházási hitelek mögé nyújtott kezesség első teljes üzleti év végéig érvényes díjmentességét. A Széchenyi Kártya termékek többségéhez automatikusan kapcsolódó Garantiqa-kezesség hozzájárult ahhoz, hogy a beérkező kezességi kérelmek száma az elmúlt hetekben megduplázódjon – közölték.

A Portfolio kérdésére három hete Szabados Richárd elmondta: az idei évben 250 milliárd forintnyi addicionális hitelkeresletre számított a kormány a Széchenyi Kártya Programban, ettől a kiugró őszi kereslet ellenére is messze vagyunk,

nem fenyeget tehát annak a kockázata, hogy rövid időn belül le kellene zárni a programot.

Az arbitrázslehetőségre is rákérdeztünk: az államtitkár szerint létezik az a jelenség, hogy a vállalkozások befektetik a felvett összeget, a likviditási célú hiteleknél ez megengedett és átmenetileg indokolható, de messze nem olyan tartós vagy elterjedt gyakorlat, ami miatt aggódni kellene. Működés, személyi jellegű ráfordítások, rezsiköltségek – a leggyakrabban ezek fedezésére használják a felvett likviditási célú hiteleket a vállalkozások.

Balog Ádám MKIK-alelnök, a KAVOSZ elnöke szerint gyakori az, hogy rövid távon állampapír-vásárlásra akarják fordítani a felvett hitelt a cégek a hitelt, de a végén rendre az derül ki, hogy közben lett egy jobb ötletük is.

Balog Ádám
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ, alelnök, igazgatóság elnöke
