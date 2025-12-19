  • Megjelenítés
Pert nyert három globális bank egy nagy összegű devizamanipulációs ügyben
Pert nyert három globális bank egy nagy összegű devizamanipulációs ügyben

A JPMorgan, az UBS és a Citigroup megnyert egy 2,7 milliárd font értékű, állítólagos devizapiaci manipuláció miatt indított csoportos kártérítési pert az Egyesült Királyságban - írja a Reuters.

A JPMorgan, az UBS és a Citigroup csütörtökön megnyerte azt a 2,7 milliárd fontos (mintegy 1300 milliárd forintos) csoportos kártérítési pert, amelyet ellenük indítottak az állítólagos devizapiaci manipuláció miatt.

A pert Phillip Evans, a brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság korábbi vizsgálati vezetője indította, több ezer vagyonkezelő, nyugdíjalap és pénzintézet nevében. A Barclays, az MUFG és a NatWest ellen is benyújtott kereset az Európai Bizottság egyes megállapításain alapult, a testület még 2019-ben több mint egymilliárd eurós bírságot szabott ki a bankokra.

A világ legnagyobb befektetési bankjai eddig összesen több mint 11 milliárd dollárnyi bírságot fizettek

az amerikai, brit és európai hatóságoknak a devizaárfolyamok éveken át tartó manipulálása miatt.

A Versenybírósági Fellebbviteli Tanács már 2022-ben elutasította az ügyet, Fellebbviteli Bíróság azonban 2023-ban újraindította az eljárást. Most az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága helybenhagyta a bankok fellebbezését.

Vivien Rose bíró szerint a Versenybírósági Fellebbviteli Tanács helyesen ítélte meg, hogy gyengék a kereset alapjai. Hozzátette, hogy egyes felpereseknek lehet érvényes követelésük, ők azonban nem mutattak érdeklődést az ügy folytatása iránt, és a kereset potenciális értékének csupán töredékét képviselik.

Evans közleményében jelezte, hogy megvizsgálja, milyen jogi lehetőségek maradtak az érintettek számára az igazságszolgáltatásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

