Túl a mélyponton? Megmozdultak a vállalkozások, indokolt a közös optimizmus

Portfolio: Kezdjük a hitelezéssel, amelynek alakulása sokat elárul a gazdaság és a bankrendszer állapotáról. Vannak támogatott termékek, mégis azt látni, hogy a vállalati hitelezés nem indult be: az MNB adatai szerint a vállalati hitelállomány 2016 óta először csökkent éves összevetésben októberben az előző októberhez képest. Ezzel szemben a kormány óriási sikerként említi például a KKV-k számára elérhető, 3%-os likviditási Széchenyi Kártya Hitelt. Hogyan oldja fel ezt az ellentmondást?
Kementzey Ferenc: Ha az év egészét nézzük, összességében pozitívabb a kép: elemzőink kis növekedést várnak a teljes bankszektor vállalati hitelállományánál, nálunk pedig az elmúlt időszakban ennél is nagyobb, 10% körüli volt a bővülés, így a piaci részesedésünk is emelkedett. Ennek hátterében részben nagy, egyedi tranzakciók és stratégiai beruházások finanszírozása áll, illetve a projektfinanszírozás területén – különösen a megújuló energiában és az ingatlanpiacon – mi továbbra is érzékelünk keresletet. Úgy gondolom,
a kkv-szegmensben az utolsó negyedév már erősebb lesz.
Október 6-a óta, amióta kiterjesztették a 3%-os kamatot, egyértelmű keresletélénkülést látunk, ami túlmutat a szezonalitáson. Bár gyökeres fordulatról még nem beszélhetünk, az is számít, hogy a 2022 negyedik negyedévében kihelyezett Széchenyi MAX portfólió jelentős része most jár le, amit refinanszírozni kell. Az új, kedvezőbb kamatozású konstrukciók pedig láthatóan megmozgatták a piacot. Emellett hónapról hónapra javul a gazdasági hangulat is. A belső kereslet a reálbér-növekedéssel együtt élénkülhet, jövőre pedig az iparági ciklusból adódóan nagyobb német keresletre és élénkülő exportpiacokra számítunk. Ennek a kettőnek, valamint a kedvező kondícióknak együtt már húznia kell felfelé a piacot.
A Raiffeisen Bank továbbra is aktív a nagyvállalati hitelezésben, miközben egyes versenytársaik visszafogottabbak például a projektfinanszírozásban. Önök nem látnak extra kockázatokat bizonyos ügyfélszegmensekben vagy hiteltípusokban?
Úgy érzem, hogy mi kifejezetten reálisak vagyunk a kockázatkezelésben. Ha az elmúlt öt év válsághelyzetei után megnézzük a portfólió minőségét, a kockázati költségeket vagy az NPL-rátát, látható, hogy következetesen, fegyelmezetten hiteleztünk. Ugyanakkor ez a szigor racionalitással párosul: igenis vannak olyan ügyfelek, szegmensek és projektek – ingatlanfinanszírozásban, megújuló energiában, vagy akár egy leveraged buyout, akvizíciós finanszírozás során is –, amelyek hitelképesek. Kifejezetten fellendülést várok a lakásfinanszírozásban is; számos nagy projekt van most is az asztalunkon, hiszen az elhalasztott kereslet és az új otthontámogatási lehetőségek egyszerre hatnak.
Hogy látja a vállalatok bevételi számait és fizetőképességét ebben a recesszióközeli gazdasági környezetben?
A portfólió minőségében a stagnáló gazdaság ellenére is kevés figyelmeztető jelet látunk.
Elemzőink jövőre 1,8%-os gazdasági növekedést várnak, az idei évre csak 0,4%-ot, de jelentős hitelkockázati problémát nem tapasztalunk.
Sok helyen nagyobb készpénztartalék van a korábbi programok és a felépült likviditás miatt. A bankrendszer óvatos volt – mi pedig talán még ennél is óvatosabbak. Látunk jeleket a pozitív elmozdulásra, és a sok intézményi garancia is segít. A nagy kérdés az, hogy a gazdaság és a belső aktivitás valóban elmozdul-e egy tartósabb növekedési pálya felé. A fogyasztás a reálbér-növekedéssel összhangban remélhetőleg egyenletesen bővül majd. Jövőre választási év következik, amelynek hatásai előtte és utána is érzékelhetők lehetnek.
A fogyasztás bővülése kevésbé gyűrűzik át a vállalati hitelezésbe, elsősorban a beruházásoknak kellene most már élénkülniük, jól gondolom?
Közvetve természetesen hat a fogyasztás növekedése is, de jóval kevésbé, mintha közvetlenül a beruházások indulnának be – ennek viszont még kevés jelét látjuk. Egyelőre tehát nem látható a beruházási fordulat, de optimisták vagyunk.
Tavaly ilyenkor az elemzők is optimistábbak voltak a gazdasági kilátásokat illetően, mint ami végül bekövetkezett. Hogyan készítik fel most az ügyfeleket a különböző forgatókönyvekre?
Rendkívül fontos az őszinte párbeszéd és a folyamatos információcsere. Egyrészt legyünk közösen optimisták: három év stagnálás után akár 2% körüli növekedés is jöhet.
Ennek kiváltó oka a német kereslet élénkülése, az új hazai gyártói kapacitások, az értéklánc bővülése és a lakossági fogyasztás javulása együttesen lehet.
Ugyanakkor ágazatonként és régiónként nagyon eltérő az ügyfelek helyzete, ezeket külön-külön elemezzük, és átbeszéljük a felmerülő problémákat. Sok rendezvényünk van – elemzői, treasury klubok –, és számos anyagot készítünk, amelyekkel eljuttatjuk a legfontosabb információkat a vállalati ügyfelekhez. Ezek alapján együtt nézzük meg, mire számíthatunk: melyek a legjobb támogatott vagy piaci hitelek, hogyan kezelhető a kamat- és árfolyamkockázat, van-e elegendő likviditás, mi az optimális finanszírozási struktúra. Minden helyzetben ott van a lehetőség, ha jól menedzseljük. Egy jól működő banknak ilyenkor nagy szerepe van a gazdaság stabilitásában. Sok partnerrel dolgozunk együtt a cégek széles tömegét megszólító támogatott hitelprogramok során, de minden ügyfélhelyzet egyedi. Amikor a mélyponton túl vagyunk és már látszódnak a kilábalás jelei, talán akkor a legfontosabb a fókuszált, egyedi helyzetre reflektáló segítség.
Jól gondolom, hogy a kkv-knál kisebb a verseny tere a bankok között, mert a termékek hasonlóak, míg a nagyvállalati oldalon sokkal egyedibbek a banki megoldások?
A termékek valóban sztenderdek például a Széchenyi Kártya és más programokban, de a verseny nem csak az árban dől el. A hitelvolumen, a biztosítéki rendszer, az intézményi garanciák mellett óriási jelentősége van a cash management kondícióknak és az innovatív megoldásoknak is. Mi például
kereskedelmi fizetési szolgáltatásokkal is megjelentünk, jelen vagyunk a kártyaelfogadói piacon, új vállalati portállal jelentkeztünk,
amely egyetlen belépéssel sok kényelmi funkciót elérhetővé tett. A sztenderd hiteltermékeken túl tehát a teljes szolgáltatási csomag – pénzforgalmi innovációk, árazási stratégia, kockázatkezelés, tanácsadás – határozza meg a szolgáltatások valódi értékét. Ráadásul a vállalati bankolás továbbra is emberek közötti üzlet, noha természetesen automatizálunk és alkalmazzuk az AI-t is.
Az EU-források nagyon hiányoznak a gazdaságnak, de például a KAP stratégiai terv forrásai továbbra is rendelkezésre állnak. Milyen menetrenddel érkeznek ezek, és mikor csatlakozik fel erre a hullámra a finanszírozásban a bankszektor?
A KAP stratégiai tervében 1500 milliárd forint hazai támogatás érkezik az agráriumnak és az élelmiszeriparnak – ez óriási összeg
a korábbi Vidékfejlesztési Programhoz képest. A támogatás 50%-os önerő-támogatást, 10% kamatköltség-támogatást és 5% előfinanszírozási támogatást tartalmaz, a támogatási összeg akár 50%-a pedig azonnal elérhető a pályázóknak. A pályázatok túljegyzettek – nem meglepő ilyen feltételek mellett –, és már vannak cégek, amelyek megkapták a támogatási okiratot. A bankrendszer aktívan kapcsolódik ehhez: részt veszünk a projektek finanszírozásában, az előfinanszírozásban, és garanciát nyújtunk. A legtöbb pályázat racionális beruházásokat céloz: kapacitás- és hatékonyságnövelést, főként az élelmiszeriparban és az állattenyésztésben. A Portfolio Agrárszektor konferenciáján több érdekes beszélgetés is volt arról, mennyire fontos a minőségi agrár-élelmiszerellátás az egészségügyi költségek csökkentése szempontjából. A volumen mellett a technológiai fejlettség és a biogazdálkodás is kiemelt téma. Ez nemzetgazdasági érdek, és a bankrendszer – így a szektor jelentős finanszírozója a Raiffeisen is – teljes mértékben rendelkezésre áll e téren.
Az első ügyletek milyen szakaszban járnak?
A számítások és a banki döntések már megvannak, garanciát is kiadtunk, most kezd felfutni a támogatási előfinanszírozás.
Aláírt hitelszerződésünk is van már, folyósítás még nincs, de garancia igen.
A hitelállományról azt mondta, hogy a szektorban kis mértékben, a Raiffeisennél akár 10%-kal nőhet idén. A betétállomány hogyan alakul?
A hitelezéshez hasonlóan nem nőnek olyan mértékben, mint a lakossági betétek: alacsony, egyszámjegyű növekedés látszik. Itt nagy egyedi tételek mozgatják a számokat, és mi a pénzügyi intézményeknél is erősek vagyunk, ami volatilis piac. Összességében erős a likviditás, de a belföldi forintlikviditás csökken. Nagy növekedés nincs, a verseny élénk, de a likviditási helyzet így is stabil mind nálunk, mind a teljes bankrendszerben.
Melyek a legfontosabb trendek a Raiffeisennél a digitalizáció és AI területén a vállalati üzletágban?
Ez számunkra kulcsterület. Két éve létrehoztunk egy önálló digitális divíziót, amely közvetlenül nekem jelent. A digitális platformok fejlesztése, a kereskedői elfogadási projekt és a fizetés forgalmi innovációk tartoznak elsősorban ide. Két fő irányt követünk: a hatékonyságnövelésre és a jobb ügyfélélményre vonatkozó igényt. Elindítottuk digitális vállalati portálunkat, amelyen az ügyfelek egy helyről érik el az összes szolgáltatást: valós idejű likviditáskezelést, számlakivonatokat, riportokat kínálunk, és a szolgáltatás része a dokumentummenedzsment, a digitális aláírás, valamint az egyszerűsített kommunikáció is a bankkal. Erősítjettük emellettaz API-ökoszisztémát, bevezettük a QR-kódos fizetési megoldásokat. Az AI-megoldásoknál azt vizsgáljuk, hogyan integrálhatók a folyamatokba: jelenleg számlanyitásnál, operációs folyamatoknál, ügyfélriportok strukturált gyűjtésében és kereshetőségében látjuk a legnagyobb potenciált. A hitel-előterjesztéseknél is hasznos lehet – például mérlegadatok beolvasásában, elemzések készítésében. Hiszünk benne, hogy mindez javítja a hatékonyságot és az ügyfélélményt, de a személyes kapcsolatok megmaradnak.
Mennyire hangsúlyos ma a banknál a zöld finanszírozás? Netán a hadiipar súlya növekszik a portfóliójukban?
Büszkék vagyunk arra, hogy jelentősen növeltük és magas szinten tartjuk az ESG-követelményeknek megfelelő üzleti állományainkat, az elmúlt időszakban pedig két alkalommal is elnyertük az Év zöld bankja díjat. A hitelportfóliónk 20%-a már zöld besorolású, és meghaladta a 600 millió eurót. Komoly elvárásrendszerünk van: konkrét szén-dioxid-kvótát határoztunk meg, amelyet a portfóliónak tartania kell. A kérdése második felére válaszolva: valóban
fontos növekedési terület a nukleáris projektek és a hadiipari fejlesztések finanszírozása,
ezekben a kiszolgáló fejlesztések, az ésszerű felhasználású NATO- és más védelmi célú projektek finanszírozásában vehetünk részt a korábbinál rugalmasabb módon.
A cikk megjelenését a Raiffeisen Bank Zrt. támogatta.
Fotók: Berecz Valter / Portfolio
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
