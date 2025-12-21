Mire várnak a magyar cégek? - Vállalatok tömegei kerülik el messze a bankokat

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Alábbi ábránk zöld vonala a lakossági hitelezés erőteljes növekedését, narancssárga vonala a vállalati hitelezés stagnálását mutatja.

A vállalati hitelezés vesszőfutása már három éve, 2022 ősze óta tart,

ráadásul egyre nagyobb a hitelpiaci szakadék: októberben már 0,4%-kal csökkent a vállalatok hiteltartozása a bankok felé az egy évvel korábbihoz képest, miközben a lakossági hitelállomány évi 12%-kal emelkedett. Utoljára 2016-ban volt példa csökkenésre a vállalati oldalon.

Az MNB negyedéves frekvenciájú adatai azt mutatják, hogy nem specifikusan kkv-problémáról van szó: a nagyvállalatok is nagyjából annyi hitelt törlesztenek, mint amennyit felvesznek, vagyis a növekedéshez (már ahol van egyáltalán)

nem vesznek igénybe pótlólagos finanszírozást.

Nem is tipikusan magyar a jelenség: az első félév végére az EU-ban is csak 1,9%-os volt a növekedés, igaz, a régiós átlag 8,2% volt a jegybank szerint.

Pedig ahol több hitel van, ott több beruházás is van (és persze fordítva) - mutatja az alábbi ábra, amely alapján az államilag támogatott hitellel rendelkező cégeknél tavaly 10-ből 4, a csak piaci hitellel rendelkezőknél 10-ből 3, a hitellel nem rendelkezőknél 10-ből 2 ruházott be.

A hitellel nem rendelkező cégek jellemzően kevésbé jövedelmezőek, de likvidebbek, mint a hiteladósok.

Számít tehát a támogatott (a piaci hiteleknél alacsonyabb ügyfélkamattal elérhető) hitelek súlya is a hitelpiacon. Bár október eleje óta sok szó esik a 3%-on egységesített kamatozású Széchenyi Kártya Programról, és az EXIM hitelei iránt is élénk volt idén a kereslet, az idei év tavaszáig csökkenő trendet mutattak a támogatott programok (miközben a piaci hitelek kiugró második negyedévét, amely az alábbi ábrán látható, feltehetően a refinanszírozások nagy aránya, és nem a pótlólagos finanszírozási igény magyarázza). Az idei negyedik negyedévtől már pozitív fordulatot várunk a támogatott hitelek alakulásában, amit az arbitrázslehetőségek is táplálnak.

A jegybank legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentése néhány megvilágító erejű megállapítást tesz a témában:

a vállalati hitelállomány visszafogott bővülése a vállalkozások és a bankok véleménye szerint is keresleti tényezőkre vezethető vissza, mögötte elsősorban a felvevőpiacok bizonytalansága áll, a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést csak kis arányban tartják problémának,

áll, a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést csak kis arányban tartják problémának, 2025 és 2026 egészében várhatóan 3–4 százalék körül lesz a vállalati hitelállomány éves növekedési üteme, mert bár a kereslet növekedhet részben a Széchenyi Kártyaprogram kamatainak 2025. október eleji csökkenése miatt, a hosszú lejáratú hitelek esetében azonban további csökkenésre számítanak a bankok,

mert bár a kereslet növekedhet részben a Széchenyi Kártyaprogram kamatainak 2025. október eleji csökkenése miatt, a hosszú lejáratú hitelek esetében azonban további csökkenésre számítanak a bankok, a vállalkozások 2–10 százalékának a hiteladósokéhoz hasonlóak ugyan a pénzügyi mutatói, ennek ellenére az elmúlt években sem voltak aktívak a hitelpiacon (lásd az alábbi ábrát). E szegmens bevonását reméli az MNB a 2025 szeptemberétől elérhető Minősített Vállalati Hiteltől is, amely nem egy támogatott hitel, hanem a piaci versenyt támogatja,

(lásd az alábbi ábrát). E szegmens bevonását reméli az MNB a 2025 szeptemberétől elérhető Minősített Vállalati Hiteltől is, amely nem egy támogatott hitel, hanem a piaci versenyt támogatja, ágazati bontásban eltérő mértékben, de található egy olyan, mintegy 7–33 ezer vállalkozásból álló csoport a hitel nélküli vállalatok között, amelynek esetében a pénzügyi jellemzők nem térnek el érdemben a hitelpiacon jelen lévő vállalatokétól, és nekik nemcsak 2024 végén, hanem az elmúlt években sem volt hitelük.

Az MNB szerint

a vállalati devizahitelek árfolyamkockázata alacsony szinten stagnál , 2024 vége óta változatlanul 16 százalékon stagnál a devizabevétellel nem rendelkező cégek devizahiteleinek az aránya, ez az arány 2020 óta is csak kis mértékben emelkedett, szintje pedig alacsonynak tekinthető, rendszerszintű kockázatot nem jelez (lásd az alábbi ábrát),

, 2024 vége óta változatlanul 16 százalékon stagnál a devizabevétellel nem rendelkező cégek devizahiteleinek az aránya, ez az arány 2020 óta is csak kis mértékben emelkedett, szintje pedig alacsonynak tekinthető, rendszerszintű kockázatot nem jelez (lásd az alábbi ábrát), a megújítási kockázat az új forinthitelek magasabb kamatszintje mellett is korlátozott, a hitelállomány egyharmadát kitevő támogatott hitelek miatt azonban a vállalatok az ügyleti kamatoknál lényegesen alacsonyabb, átlagosan 5,5 százalékos (ügyfél)kamatot fizetnek,

2027 végéig 800 milliárd forint támogatott és 1300 milliárd forint értékű piaci forinthitel jár le, ebből rendre 130, illetve 560 milliárd forint értékű állomány esetében jelent a megújítás nagyobb kockázatot azáltal, hogy a törlesztés a futamidő végére koncentrálódik, összességében a megújítási kockázat középtávon a teljes vállalati hitelállomány mintegy 5 százalékánál jelentkezhet,

a legtöbb ágazatban a kamatfizetési képesség ugyan elmarad a koronavírus-járvány előtti évek szintjétől, de nem ír nagy kockázatot jelentő vagy drámai romlásról a jelentés.

Összességében az MNB úgy látja, hogy a bankrendszer hitelezési aktivitása továbbra is megfelel a gazdaság ciklikus pozíciójának, azaz se nem fűti, se nem hűti túlzottan a gazdaságot, és a hitelezés bővülését nem gátolja a hitelkínálat elégtelensége, az alacsony állománybővülés mögött keresleti tényezők húzódnak.

Magyarán a vállalati hitelpiac dinamizálódását a recesszióközeli gazdasági helyzet elmúlása, a beruházások és a gazdasági növekedés beindulása hozhatja el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images