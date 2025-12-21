Mire várnak a magyar cégek? - Vállalatok tömegei kerülik el messze a bankokat

Alábbi ábránk zöld vonala a lakossági hitelezés erőteljes növekedését, narancssárga vonala a vállalati hitelezés stagnálását mutatja.
A vállalati hitelezés vesszőfutása már három éve, 2022 ősze óta tart,
ráadásul egyre nagyobb a hitelpiaci szakadék: októberben már 0,4%-kal csökkent a vállalatok hiteltartozása a bankok felé az egy évvel korábbihoz képest, miközben a lakossági hitelállomány évi 12%-kal emelkedett. Utoljára 2016-ban volt példa csökkenésre a vállalati oldalon.
Az MNB negyedéves frekvenciájú adatai azt mutatják, hogy nem specifikusan kkv-problémáról van szó: a nagyvállalatok is nagyjából annyi hitelt törlesztenek, mint amennyit felvesznek, vagyis a növekedéshez (már ahol van egyáltalán)
nem vesznek igénybe pótlólagos finanszírozást.
Nem is tipikusan magyar a jelenség: az első félév végére az EU-ban is csak 1,9%-os volt a növekedés, igaz, a régiós átlag 8,2% volt a jegybank szerint.
Pedig ahol több hitel van, ott több beruházás is van (és persze fordítva) - mutatja az alábbi ábra, amely alapján az államilag támogatott hitellel rendelkező cégeknél tavaly 10-ből 4, a csak piaci hitellel rendelkezőknél 10-ből 3, a hitellel nem rendelkezőknél 10-ből 2 ruházott be.
A hitellel nem rendelkező cégek jellemzően kevésbé jövedelmezőek, de likvidebbek, mint a hiteladósok.
Számít tehát a támogatott (a piaci hiteleknél alacsonyabb ügyfélkamattal elérhető) hitelek súlya is a hitelpiacon. Bár október eleje óta sok szó esik a 3%-on egységesített kamatozású Széchenyi Kártya Programról, és az EXIM hitelei iránt is élénk volt idén a kereslet, az idei év tavaszáig csökkenő trendet mutattak a támogatott programok (miközben a piaci hitelek kiugró második negyedévét, amely az alábbi ábrán látható, feltehetően a refinanszírozások nagy aránya, és nem a pótlólagos finanszírozási igény magyarázza). Az idei negyedik negyedévtől már pozitív fordulatot várunk a támogatott hitelek alakulásában, amit az arbitrázslehetőségek is táplálnak.
A jegybank legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentése néhány megvilágító erejű megállapítást tesz a témában:
- a vállalati hitelállomány visszafogott bővülése a vállalkozások és a bankok véleménye szerint is keresleti tényezőkre vezethető vissza, mögötte elsősorban a felvevőpiacok bizonytalansága áll, a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést csak kis arányban tartják problémának,
- 2025 és 2026 egészében várhatóan 3–4 százalék körül lesz a vállalati hitelállomány éves növekedési üteme, mert bár a kereslet növekedhet részben a Széchenyi Kártyaprogram kamatainak 2025. október eleji csökkenése miatt, a hosszú lejáratú hitelek esetében azonban további csökkenésre számítanak a bankok,
- a vállalkozások 2–10 százalékának a hiteladósokéhoz hasonlóak ugyan a pénzügyi mutatói, ennek ellenére az elmúlt években sem voltak aktívak a hitelpiacon (lásd az alábbi ábrát). E szegmens bevonását reméli az MNB a 2025 szeptemberétől elérhető Minősített Vállalati Hiteltől is, amely nem egy támogatott hitel, hanem a piaci versenyt támogatja,
- ágazati bontásban eltérő mértékben, de található egy olyan, mintegy 7–33 ezer vállalkozásból álló csoport a hitel nélküli vállalatok között, amelynek esetében a pénzügyi jellemzők nem térnek el érdemben a hitelpiacon jelen lévő vállalatokétól, és nekik nemcsak 2024 végén, hanem az elmúlt években sem volt hitelük.
Az MNB szerint
- a vállalati devizahitelek árfolyamkockázata alacsony szinten stagnál, 2024 vége óta változatlanul 16 százalékon stagnál a devizabevétellel nem rendelkező cégek devizahiteleinek az aránya, ez az arány 2020 óta is csak kis mértékben emelkedett, szintje pedig alacsonynak tekinthető, rendszerszintű kockázatot nem jelez (lásd az alábbi ábrát),
- a megújítási kockázat az új forinthitelek magasabb kamatszintje mellett is korlátozott, a hitelállomány egyharmadát kitevő támogatott hitelek miatt azonban a vállalatok az ügyleti kamatoknál lényegesen alacsonyabb, átlagosan 5,5 százalékos (ügyfél)kamatot fizetnek,
- 2027 végéig 800 milliárd forint támogatott és 1300 milliárd forint értékű piaci forinthitel jár le, ebből rendre 130, illetve 560 milliárd forint értékű állomány esetében jelent a megújítás nagyobb kockázatot azáltal, hogy a törlesztés a futamidő végére koncentrálódik, összességében a megújítási kockázat középtávon a teljes vállalati hitelállomány mintegy 5 százalékánál jelentkezhet,
- a legtöbb ágazatban a kamatfizetési képesség ugyan elmarad a koronavírus-járvány előtti évek szintjétől, de nem ír nagy kockázatot jelentő vagy drámai romlásról a jelentés.
Összességében az MNB úgy látja, hogy a bankrendszer hitelezési aktivitása továbbra is megfelel a gazdaság ciklikus pozíciójának, azaz se nem fűti, se nem hűti túlzottan a gazdaságot, és a hitelezés bővülését nem gátolja a hitelkínálat elégtelensége, az alacsony állománybővülés mögött keresleti tényezők húzódnak.
Magyarán a vállalati hitelpiac dinamizálódását a recesszióközeli gazdasági helyzet elmúlása, a beruházások és a gazdasági növekedés beindulása hozhatja el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
